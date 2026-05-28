Frigerio defendió el papel del mercado asegurador: “El seguro sostiene el trabajo y la producción”

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves de la apertura del 11° Congreso Regional de Seguros, que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con la presencia de referentes del sector de todo el país.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la importancia del mercado asegurador para el crecimiento económico y aseguró que “un mercado asegurador fuerte abre las puertas al trabajo genuino, la innovación y el desarrollo federal”.

El encuentro reunió a empresarios, productores asesores, representantes de organismos públicos y especialistas vinculados al sector asegurador.

Frigerio vinculó al seguro con el empleo y la inversión

En su exposición, Rogelio Frigerio remarcó el papel estratégico que tiene el sistema de seguros dentro del desarrollo productivo y sostuvo que la actividad resulta clave para impulsar inversiones y generar previsibilidad.

“Para asumir riesgos se necesita seguridad jurídica y cobertura”, afirmó el gobernador, quien además señaló que su gestión trabaja para reducir la litigiosidad.

En ese sentido, agregó que “si se castiga siempre al que genera empleo, es difícil que crezca el empleo”.

Rogelio Frigerio.

Los cambios en el Iapser

Durante el Congreso Regional de Seguros, Rogelio Frigerio también se refirió a la transformación impulsada dentro del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

El mandatario explicó que la intención fue dejar atrás un modelo “cerrado sobre el Estado y sobre sí mismo” para avanzar hacia una mayor apertura y competitividad.

Según detalló, el organismo pasó de tener una cartera integrada en un 80% por el sector público a una participación del 60%, incrementando la presencia privada hasta el 40%.

Frigerio aseguró que esta nueva etapa busca consolidar al Iapser como una herramienta de previsibilidad y solvencia con capacidad para respaldar empresas de escala nacional.

“El seguro sostiene el trabajo y la producción”

En otro tramo de su discurso, Rogelio Frigerio definió al seguro como “la herramienta silenciosa que sostiene el trabajo y la producción”, especialmente frente a situaciones adversas como fenómenos climáticos o siniestros.

Además, convocó a los distintos actores del sector a trabajar de manera conjunta con el gobierno provincial en una agenda estratégica para el desarrollo de Entre Ríos.

El Congreso Regional de Seguros contó con alrededor de 800 asistentes y tuvo como objetivo debatir los desafíos y oportunidades del mercado asegurador en el contexto actual.