Superan los $2 millones los daños por el robo al local de una feria americana de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La propietaria estimó que el arreglo del vidrio costará cerca de dos millones de pesos, supo Elonce. En la oportunidad, desde la comisión vecinal reclamaron mayor presencia policial: “No puede ser que haya personas en situación de calle y nadie haga nada”, cuestionó. VIDEO.
El local de una feria americana de Paraná fue blanco de un robo durante la madrugada de este jueves luego de que un delincuente rompiera la vidriera para llevarse distintas prendas exhibidas en el comercio.
El hecho ocurrió alrededor de las 3 en un local situado en Alem 806, casi Cura Álvarez. Según relató la propietaria, Romina Monzón, un vecino que paseaba a su perro observó los daños y dio aviso a las responsables del comercio cerca de las 6 de la mañana.
“Mi compañera revisó las cámaras y vimos que una persona golpeó varias veces el vidrio con un fierro hasta romperlo y se llevó algunas prendas de la vidriera”, contó la comerciante.
El mayor daño fue la vidriera
La comerciante explicó que, si bien las prendas sustraídas no representaban un gran valor económico, el costo de reparación de la vidriera sí será elevado. “El presupuesto para arreglar el vidrio ronda los dos millones de pesos”, indicó Monzón.
El local funciona como feria americana desde 2017 y trabaja bajo una modalidad de circulación de ropa de terceros. “Las prendas robadas eran de proveedores que dejan su ropa para la venta”, explicó.
Además, señaló que no es la primera vez que sufren un episodio de inseguridad. “Ya nos habían robado las cámaras y hasta teníamos identificada a la persona, pero nos dijeron que no podían notificarla porque no tenía domicilio”, afirmó.
Reclamos vecinales por inseguridad
En la oportunidad, la presidenta de la Comisión Vecinal Centro Oeste Martín Fierro, Carolina Battiata, aseguró a Elonce que los vecinos vienen denunciando reiterados hechos delictivos en la zona. “Todos los días hay un robo distinto y necesitamos que la situación se visibilice”, expresó.
La vecinalista indicó que mantuvieron reuniones con la Policía para reclamar mayores medidas de seguridad y presencia policial permanente en inmediaciones de la plaza Carlos Pellegrini. “No puede ser que haya personas en situación de calle y nadie haga nada”, cuestionó.
Según manifestó, los vecinos denunciaron robos de bicicletas y otros hechos de inseguridad en calles cercanas a Alem y Cura Álvarez.