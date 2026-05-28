Detuvieron a un joven tras amenazar con un cuchillo a familiares

Un joven de 22 años fue detenido en la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, luego de un conflicto familiar que derivó en amenazas con un cuchillo y agresiones físicas entre los involucrados.

El hecho ocurrió este jueves en Barrio Hipólito Irigoyen, donde personal policial intervino tras un llamado telefónico al 101 que alertó sobre una situación de violencia en una vivienda de la zona.

Según informaron desde la Comisaría Santa Elena, al arribar al lugar los efectivos constataron una situación de agresividad entre las partes involucradas. La víctima manifestó que había sido amenazada con un arma blanca y señaló que el agresor profirió frases intimidatorias mientras exhibía un cuchillo.

Durante el episodio también se produjeron agresiones físicas mutuas entre las personas involucradas en el conflicto familiar.

Ante la situación, y por disposición de la fiscal de turno, los policías detuvieron al joven de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Además, se realizó el secuestro del cuchillo que habría sido utilizado durante el incidente ocurrido en Barrio Hipólito Irigoyen.

En el procedimiento trabajó personal de la Comisaría Santa Elena, con intervención de la Unidad Fiscal de La Paz, que quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.