Búsqueda de Agostina: video muestra a la adolescente entrando a la casa del único detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó una prueba clave en las últimas horas: una cámara de seguridad registró a la adolescente de 14 años ingresando a la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre detenido en la causa y señalado por la fiscalía como la última persona que tuvo contacto con ella.

🚨 CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO - Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio - Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar - El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

El video quedó incorporado al expediente judicial y reforzó las sospechas sobre el acusado, ya que

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón en Córdoba, donde continúa activa la búsqueda de la menor a través del sistema Alerta Sofía.

El video que cambió la investigación

En las imágenes difundidas por los investigadores se observa a Agostina llegar junto a Barrelier e ingresar con él a la propiedad.

Hasta ese momento, el detenido había sostenido que la adolescente descendió del remís en inmediaciones de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se retiró caminando. Incluso aseguró que posteriormente subió a un Volkswagen Gol rojo en la zona de calles Urquiza y Avellaneda.

Sin embargo, la grabación desacreditó parte de ese relato y pasó a convertirse en una de las evidencias más importantes del expediente.

A partir de este nuevo elemento, la fiscalía profundizó los allanamientos y peritajes para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores al ingreso de la adolescente a la vivienda.

Allanamientos y secuestro de pruebas

Durante los procedimientos realizados en distintos puntos de Córdoba capital, efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a análisis técnicos.

Uno de los principales operativos se llevó adelante en la casa de Barrelier, donde trabajaron agentes de investigaciones, Policía Judicial y personal especializado de la división Canes.

Además, varias personas fueron trasladadas para prestar declaración testimonial, aunque hasta el momento no trascendió si quedaron formalmente vinculadas a la causa.

El fiscal Garzón sostuvo públicamente que sospecha que más personas podrían haber participado en el hecho. “No me caben dudas que intervienen más personas”, afirmó en declaraciones televisivas.

Cómo desapareció Agostina Vega

Según la reconstrucción judicial, Agostina Vega salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi el sábado 23 de mayo cerca de las 22.30 y tomó un remís rumbo a barrio Cofico.

El chofer declaró luego ante la Justicia tras reconocer a la adolescente en las publicaciones de búsqueda difundidas en redes sociales. El hombre relató que al llegar al destino un sujeto recibió a la menor y abonó el viaje. Ese hombre era Claudio Barrelier.

La familia indicó además que antes de desaparecer la adolescente envió un audio en el que decía que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre. Para los investigadores, ese mensaje podría haber sido utilizado como parte de un engaño.

El único detenido

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

Según trascendió, el acusado mantenía un vínculo cercano con el entorno familiar de Agostina e incluso habría conocido previamente a la madre de la adolescente.

La fiscalía comenzó a sospechar de él luego de detectar contradicciones en sus declaraciones y diferencias entre su versión y las pruebas recolectadas durante la investigación.

Mientras continúa la búsqueda, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía en todo el país para intentar localizar a Agostina Vega. La adolescente mide 1,60 metros, tiene cabello negro largo, tez trigueña y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía jean negro, buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas.