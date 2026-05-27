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Policiales Operativo por maltrato animal

Rescataron ocho perros en grave estado durante allanamiento por maltrato animal

La Policía realizó un allanamiento en Concordia por una causa de maltrato animal. Ocho perros fueron rescatados y quedaron bajo resguardo de una organización proteccionista.

27 de Mayo de 2026
Allanamiento por maltrato animal en Concordia: rescataron ocho perros.
Allanamiento por maltrato animal en Concordia: rescataron ocho perros. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía realizó un allanamiento en Concordia por una causa de maltrato animal. Ocho perros fueron rescatados y quedaron bajo resguardo de una organización proteccionista.

El allanamiento por maltrato animal en Concordia permitió rescatar ocho perros que se encontraban en deficientes condiciones de salud y habitabilidad en una vivienda ubicada sobre avenida Chajarí al 2000.

 

El operativo fue realizado por funcionarios de la Comisaría Décima en el marco de una causa en etapa de investigación por presunto maltrato animal. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Concordia.

 

Durante el procedimiento intervino además un veterinario policial, quien constató el estado sanitario de los animales y las condiciones inapropiadas del lugar donde permanecían.

 

Los perros quedaron bajo resguardo

 

Según se informó oficialmente, los ocho caninos fueron secuestrados y posteriormente trasladados para recibir asistencia y cuidados correspondientes.

Los animales quedaron bajo custodia de integrantes de la entidad protectora “Salvando Huellitas”, organización que asumió la responsabilidad sobre el resguardo y atención veterinaria de los perros.

 

La investigación judicial continúa mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes en torno a la causa por maltrato animal en Concordia.

Temas:

Concordia maltrato animal perros
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