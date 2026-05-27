River goleó a Blooming, clasificó a octavos y esperará rival en la Copa Sudamericana

Con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera –de penal- y de Lucas Silva, River venció 3-0 a Blooming en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
River hizo los deberes en el estadio Monumental, superó 3-0 a Blooming, logró sostener el invicto en su grupo, clasificó como líder y avanzó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El elenco de Eduardo Coudet consiguió superar a los bolivianos este miércoles en el marco de la última fecha de la fase de grupos con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera –desde el punto penal- y Lucas Silva. Todos fueron en el segundo tiempo.
Seguí las incidencias:
¡FINAL DEL PARTIDO!
83 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Silva convirtió un golazo tras un gran remate de desde la medialuna.
¡AH BUENO, PIBE! Derechazo TOP de larga distancia y GOLAZO de Silva para el 3-0 de River ante Blooming. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jULCLMIhAY— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
78 minutos: doble cambio en River Plate
Ingresaron Pereyra y Spiff en lugar de Galván y Salas.
71 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras previa revisión del VAR y confirmación del árbitro, Fausto Vera convirtió de penal su primer tanto con la camiseta del Millonario.
¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2HFwfXOvWf— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
67 minutos: penal para River Plate
Joaquín Freitas hizo una excelente jugada individual, enganchó y recibió la infracción de Matías Abisab.
62 minutos: Bustos casi convierte con un fuerte derechazo
El lateral derecho llegó al área rival y remató cruzado; otra buena respuesta del arquero Gustavo Almada que alcanzó a despejar.
56'ST: ¡Gol de River!
Maxi Salas quebró la mala racha ý anotó el 1-0 para Rier después de recibir un pase dentro del área y definir con un remate al primer palo
TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RLmH5rpYXg— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
53’ST: otra vez, Martínez Quarta agarró la lanza y ensayó una chilena
El zaguero se adelantó, toco y fue a buscar al área un centro que le quedó bajo y despaldas. Casi convierte con una gran pirueta.
5’ST: Martínez Quarta avisó de cabeza
Tras un córner muy bien ejecutado por Freitas, el capitán de River se elevó y conectó un buen cabezazo, a las manos del arquero de Blooming.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Sin cambios, River Plate y Blooming disputan el complemento en el estadio Monumental.
45 minutos: final del primer tiempo
37 minutos: Lucas Silva se animó y generó una buena reacción del arquero de Blooming
El juvenil vio espacio con pelota dominada y le pegó desde la puerta del área para la gran volada de Gustavo Almada, quien envió la pelota al córner.
32 minutos: Juan Cruz Meza probó con un remate desde la medialuna
River tiene mucha tenencia de pelota, pero no es profundo. En una de las acciones, el chico intentó con un disparo frente a tres marcas. Desviado.
21 minutos: Salas volvió a tener otra ocasión muy clara
El ex Racing aprovechó un centro perfecto de Juan Cruz Meza para encajar un testazo rechazado por el arquero de Blooming al córner.
10 MINUTOS: ¡SALAS FALLÓ EL PENAL!
El remate de Maximiliano pegó en el palo izquierdo de Almada.
9 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Marc Enoumba le cometió falta a Tomás Galván en el área.
6 minutos: se animó Facundo González y casi llegó el gol de River
El lateral izquierdo se jugó la patriada individual, dejó en el camino a un rival con un enganche, superó a otro a pura velocidad y mandó un centro sobre línea de fondo dentro del área despejado por el arquero Gustavo Almada. En el rebote, no pudo Fabricio Bustos.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.