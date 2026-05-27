El sofisticado look de Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas durante la presentación de la nueva colaboración de Lionel Messi en el estadio del Inter Miami, donde la empresaria rosarina acompañó al futbolista y se convirtió en una de las figuras más comentadas de la noche por su estilo
El sofisticado look de Antonela Roccuzzo en la presentación de la nueva colaboración de Messi se destacó en un evento de alto perfil realizado en el estadio del Inter Miami, donde el capitán de la Selección Argentina presentó un nuevo proyecto junto a reconocidas marcas internacionales. La aparición de Antonela generó gran repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el mundo de la moda.
Fiel a su estilo sobrio y sofisticado, la rosarina eligió un vestido largo halter modelo Sasha de Kith, una pieza confeccionada en mezcla de viscosa que combina elegancia y modernidad. El diseño, con espalda descubierta y tirantes cruzados, se convirtió en el centro de atención de la velada por su silueta fluida y su acabado minimalista.
El valor de la prenda, estimado en USD 295, refleja el posicionamiento internacional de la firma. Antonela complementó el outfit con sandalias de tacón en tono coordinado y un bolso negro de formato esférico, que aportó un toque contemporáneo al conjunto general sin perder sofisticación.
Un estilismo de lujo con sello internacional
La elección de accesorios fue clave para completar el estilismo. Antonela Roccuzzo sumó joyas de Tiffany & Co., marca de la cual es embajadora, incorporando piezas en tonos plateados que aportaron brillo y elegancia sin sobrecargar el conjunto.
La armonía del look se mantuvo en cada detalle, desde el maquillaje natural hasta el peinado prolijo, reforzando una imagen de sofisticación clásica con toques modernos. El resultado fue un equilibrio entre frescura y elegancia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.
Durante el evento, las cámaras captaron distintos momentos de la noche en el estadio, donde Antonela posó junto a amigas, Lionel Messi, Luis Suárez y Sofía Balbi. En todas las imágenes se destacó la complicidad del grupo y la estética cuidada del evento.
En una de las postales más comentadas, la empresaria apareció dentro del vestuario del Inter Miami, frente al casillero de Messi, rodeada de camisetas de figuras del fútbol argentino como Rodrigo De Paul y el propio Suárez, sumando un guiño deportivo a la noche.
Messi, negocios y una noche de alto perfil en Miami
La presentación de la nueva colaboración de Messi reunió deporte, negocios y moda en un mismo escenario, consolidando al Inter Miami como un epicentro de eventos internacionales de alto impacto mediático. El proyecto fue celebrado por distintas figuras del entorno del futbolista.
En este contexto, Antonela Roccuzzo volvió a ocupar un rol central como referente de estilo dentro del universo deportivo global. Su presencia no solo acompañó a Messi, sino que también aportó un componente estético que amplificó la difusión del evento.
Días antes, la empresaria también había sido protagonista en la presentación de la colección Cruise 2027 de Louis Vuitton en Nueva York, donde volvió a destacarse con un look de sastrería azul marino con rayas diplomáticas, reafirmando su perfil como referente de moda internacional.
El conjunto incluía chaleco estructurado, pantalón palazzo de tiro alto y detalles en contraste, consolidando una estética moderna alineada con las tendencias globales de moda femenina.
De referente deportivo a ícono de estilo global
La evolución de Antonela Roccuzzo en el mundo de la moda ha sido progresiva, pasando de acompañar la carrera de Lionel Messi a consolidarse como una figura influyente en eventos internacionales y campañas de marcas de lujo, publicó Infobae.
Su presencia en eventos como el del Inter Miami refuerza su posicionamiento como embajadora de marcas globales y referente de estilo dentro del universo deportivo, donde su imagen combina naturalidad, sofisticación y coherencia estética.
El impacto de su look en la presentación de Messi confirma su capacidad para generar tendencia y atención mediática, convirtiéndose en una de las figuras más observadas cada vez que aparece en escenarios internacionales.