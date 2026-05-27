El tierno posteo de Maia Reficco para Franco Colapinto en su cumpleaños número 23

El piloto argentino Franco Colapinto celebró este miércoles sus 23 años en medio del mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 y recibió un romántico saludo de Maia Reficco en redes sociales.

La actriz y cantante publicó una historia de Instagram dedicada al corredor de Alpine, donde compartió un collage con distintas fotos juntos durante viajes y momentos de intimidad.

“Que los cumplas feliz”, escribió Maia Reficco sobre las imágenes, en una publicación que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del piloto argentino.

El saludo de Maia Reficco

El posteo de la artista funcionó además como una nueva muestra pública de la relación que mantiene con Franco Colapinto, luego de varias apariciones compartidas en los últimos meses.

En las imágenes difundidas por la actriz se los puede ver juntos en diferentes situaciones cotidianas y viajes vinculados al calendario internacional de la Fórmula 1.

El Saludo de Maia Reficco a Colapinto.

Si bien tiempo atrás el propio piloto había asegurado públicamente estar “solterísimo”, Maia Reficco comenzó a acompañarlo en distintos Grandes Premios y actividades relacionadas con la categoría.

La cantante también fue vista junto a Franco Colapinto en eventos y momentos posteriores a algunas competencias disputadas esta temporada.

El gran presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El cumpleaños del piloto argentino llega además en un contexto deportivo inmejorable para su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo.

En su última presentación, Franco Colapinto logró el mejor resultado de su trayectoria en Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá.

La actuación le permitió sumar ocho puntos importantes para Alpine, escudería que actualmente ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

El argentino ya había mostrado un importante crecimiento semanas atrás con el séptimo puesto conseguido en Miami y volvió a destacarse en Canadá, donde incluso terminó por delante de su compañero Pierre Gasly.