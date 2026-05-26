Después de su histórico sexto puesto: Franco Colapinto correrá en Mónaco el 7 de junio

El piloto argentino Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Mónaco atravesando el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1. Después de finalizar sexto en Canadá y conseguir el resultado más importante de su carrera en la categoría, el joven de Alpine comenzará ahora la gira europea del campeonato.

La actuación en el circuito Gilles Villeneuve le permitió sumar ocho puntos importantes para la escudería francesa y consolidarse dentro de una temporada que viene mostrando una evolución constante fecha tras fecha.

Tras el histórico desempeño en Canadá, Franco Colapinto tendrá algunos días de descanso antes de afrontar uno de los desafíos más tradicionales y complejos del calendario de la Fórmula 1.

El próximo desafío será en Montecarlo

El Gran Premio de Mónaco se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio en las calles de Montecarlo, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial.

Durante el fin de semana habrá tres sesiones de entrenamientos libres, además de la clasificación y la carrera principal, que se correrá a 78 vueltas.

Franco Colapinto.

En el caso de Franco Colapinto, la clasificación tendrá una importancia todavía mayor debido a las características del circuito callejero de Mónaco, donde los sobrepasos suelen ser muy difíciles por la estrechez del trazado.

El cronograma para Argentina comenzará el viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se desarrollará el sábado desde las 11 y la carrera principal será el domingo a las 10.

Un circuito histórico y muy exigente

El trazado urbano de Montecarlo es considerado uno de los más complejos y exigentes de toda la Fórmula 1 por sus curvas cerradas y el escaso margen de error que ofrece a los pilotos.

El circuito tiene una extensión de 3,337 kilómetros y una distancia total de carrera de 260,286 kilómetros, en una competencia donde la precisión suele ser determinante.

Después del rendimiento mostrado en Canadá, las expectativas sobre Franco Colapinto crecieron considerablemente dentro del mundo de la Fórmula 1 y entre los fanáticos argentinos.