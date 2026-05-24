 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fórmula 1

Franco Colapinto y un emotivo mensaje a sus fanáticos tras lograr su mejor resultado

El piloto argentino no ocultó su alegría por conseguir el mejor resultado desde que llegó a la categoría en 2024. Colapinto celebró su sexto puesto y la suma de puntos para Alpine en Canadá. “Estoy muy feliz”, dijo.

24 de Mayo de 2026
Franco Colapinto brilló en el GP de Canadá.
Franco Colapinto brilló en el GP de Canadá. Foto: (NA).

El piloto argentino no ocultó su alegría por conseguir el mejor resultado desde que llegó a la categoría en 2024. Colapinto celebró su sexto puesto y la suma de puntos para Alpine en Canadá. “Estoy muy feliz”, dijo.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto celebró este domingo su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared.

 

"Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo".

Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 alpine
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso