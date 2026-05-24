Los mejores memes tras el triunfo de Belgrano ante River por la final del Torneo Apertura

Los mejores memes tras la derrota de Belgrano a River este domingo

La consagración de Belgrano de Córdoba frente a River Plate en una final electrizante no solo quedó en la historia por el resultado, sino también por la inmediata reacción en redes sociales.

El “Pirata” dio vuelta el partido en apenas tres minutos y se quedó con el Torneo Apertura, logrando la primera estrella de su historia en una definición inolvidable.

Como era de esperarse, el impacto del triunfo se trasladó rápidamente al mundo digital.

El partido tuvo un desarrollo cambiante, con momentos de dominio alternado y un cierre dramático que definió la consagración del conjunto cordobés.

River Plate se puso en ventaja con el gol de Facundo Colidio, pero el equipo cordobés logró reaccionar y encontró el empate a través del entrerriano Leonardo Morales para irse 1-1 al descanso.

Ya en el complemento, el encuentro siguió abierto y con alternativas para ambos lados. Tomás Galván volvió a adelantar a River, que parecía encaminarse al título tras dominar gran parte del juego en la segunda mitad.

El cierre épico de Belgrano

Cuando el partido ingresaba en su tramo final, Belgrano reaccionó con carácter y encontró la remontada definitiva.

A los 39 minutos del segundo tiempo, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal tras intervención del VAR por una mano de Lautaro Rivero. Franco Uvita Fernández cambió la ejecución por gol con un remate cruzado.

Tres minutos después, a los 42’, nuevamente Fernández apareció para marcar el 3-2 definitivo y desatar la euforia del conjunto cordobés.

Con este resultado, Belgrano se consagra campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia, en una final que quedará marcada por la intensidad y una remontada inolvidable. Así, el club del barrio Alberdi aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Más memes de la victoria de Belgrano

Hinchas de Belgrano celebraron con ingenio y humor, mientras que fanáticos de Boca Juniors aprovecharon la ocasión para sumarse a las cargadas contra su clásico rival. Los memes apuntaron tanto al resultado como a viejas heridas futboleras, especialmente el recordado descenso de River.