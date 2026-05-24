Aguinaldo de junio 2026: quiénes no lo cobran según ANSES

El aguinaldo está destinado a jubilaciones, pensiones contributivas y algunos regímenes especiales

Con la llegada de junio, el pago del aguinaldo vuelve a ser uno de los temas centrales para millones de beneficiarios. Sin embargo, la ANSES aclaró que no todas las prestaciones recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) en 2026.

El organismo previsional informó que el aguinaldo está destinado únicamente a jubilaciones, pensiones contributivas y algunos regímenes especiales, por lo que una amplia gama de asignaciones y programas sociales quedarán excluidos.

Quiénes no cobran aguinaldo

Según detalló la ANSES, los siguientes grupos no percibirán el SAC en junio:

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

- Titulares de Asignaciones Familiares (SUAF)

- Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar Personas que cobran el Complemento Leche

- Titulares de programas sociales administrados por el Ministerio de Capital Humano

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

- Titulares del ex Potenciar Trabajo y programas similares

Desde el organismo remarcaron que estas prestaciones no forman parte del sistema previsional contributivo, por lo que no generan derecho al cobro del aguinaldo.

Quiénes sí reciben el SAC

El pago extra de mitad de año estará destinado a:

- Jubilados del SIPA

- Pensionados nacionales

- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez

- Madres de siete hijos con pensión no contributiva

En estos casos, el aguinaldo se calcula como el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio.

Montos y aumento en junio

El pago del SAC llegará junto con un incremento del 2,58% en los haberes y un bono extraordinario de hasta $70.000.

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $403.317,99 y, sumando el bono y el aguinaldo, el ingreso total bruto podría llegar a $674.976,99.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.