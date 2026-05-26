Un entrerriano ganó más de $1.000 millones en el Loto

Un apostador entrerriano ganó más de $1.000 millones en el sorteo del Loto Plus realizado el pasado sábado 23 de mayo. Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, la jugada millonaria fue realizada en la Agencia Nº 1265 de la ciudad de Diamante y correspondió a la modalidad Desquite.

El ganador acertó los seis números sorteados y se llevó un pozo de $1.042.808.341,60, convirtiéndose en uno de los premios más importantes entregados este año por el tradicional juego de azar.

Los números favorecidos en el sorteo fueron 13, 16, 18, 28, 32 y 45.

Expectativa en Diamante

La noticia generó repercusión en Diamante, donde fue realizada la apuesta ganadora. Hasta el momento no trascendió la identidad del afortunado apostador, aunque en la ciudad creció la expectativa por conocer quién se convirtió en el nuevo millonario entrerriano.

Además del ganador del Desquite, el mismo sorteo tuvo otro gran premio en la modalidad Match, donde un apostador obtuvo más de $8.764 millones.

El Loto Plus es uno de los juegos de azar más populares del país y en cada edición concentra la atención de miles de apostadores por los millonarios pozos acumulados.

En esta oportunidad, el pozo Tradicional quedó vacante y acumuló más de $1.836 millones para el próximo sorteo.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.

Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.

Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertas, multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

El valor de la apuesta es de $3.000.