Leve ascenso térmico y alerta por niebla: cómo seguirá el tiempo en Entre Ríos

El cierre de mayo comienza a mostrar un cambio en las condiciones atmosféricas sobre buena parte de Argentina, con una tendencia marcada de ascenso térmico a medida que avance la semana. Luego de varios días con ambiente frío y temperaturas por debajo de los promedios, el patrón meteorológico empieza a modificar sus características, especialmente en el centro y oeste del país.

El registro de temperaturas previsto refleja esta situación con valores superiores a los promedios normales en gran parte del territorio nacional. Podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C en amplios sectores de la franja central, Cuyo y el norte argentino, consolidando un escenario de recuperación térmica luego de un período con registros bajos para la época.

Al mismo tiempo, la circulación atmosférica se mantendrá con características de estabilidad, favoreciendo la escasa presencia de precipitaciones en buena parte del país. Esta situación prolonga una tendencia de tiempo seco especialmente sobre la región central, algo que se mantendrá prácticamente sin cambios durante los próximos días.

El acumulado de precipitaciones previsto hasta el sábado muestra que gran parte de Argentina seguirá con registros muy bajos o directamente sin lluvias significativas. En la región pampeana, Cuyo y buena parte del centro del país los acumulados apenas podrían ubicarse por debajo de 5 mm, con muchas zonas sin eventos relevantes.

La excepción se presentará sobre el norte argentino, donde la circulación de humedad permitirá el desarrollo de algunas precipitaciones a medida que avance la semana. Sectores de Formosa, Chaco, Misiones y áreas cercanas podrían recibir acumulados moderados, aunque sin representar un cambio importante en el patrón seco predominante.

Este comportamiento mantiene un claro contraste regional: mientras el centro y gran parte del país seguirán bajo un escenario de estabilidad y escasas precipitaciones, el extremo norte tendrá algo más de actividad, aunque concentrada y de alcance limitado, indica Meteored.

El tiempo en Paraná

El tiempo en Paraná continuará estable durante los próximos días, con temperaturas frescas por la mañana y tardes agradables, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este martes 26 de mayo se prevé una jornada con neblinas durante gran parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados y la mínima será de 9°. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán leves.

El miércoles 27 se registrará un leve ascenso térmico. La máxima llegará a los 21 grados y la mínima continuará en 9°. El cielo permanecerá parcialmente nublado y seguirá la baja probabilidad de lluvias.

En tanto, el jueves 28 y viernes 29 persistirán las condiciones de estabilidad, con temperaturas máximas de entre 19 y 21 grados. Las mañanas continuarán frescas, mientras que las tardes serán templadas.

Para el fin de semana también se anticipa buen tiempo en la capital entrerriana. El sábado y domingo las máximas rondarán los 19 y 20 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Alerta por niebla

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta para este martes y miércoles por niebla que afectará a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, gran parte de Buenos Aires y una zona de Chaco. El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente hacia la noche.

El SMN explicó que “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, debido a la reducción de visibilidad que provocarán los bancos de niebla y neblinas.

En el mapa difundido por el organismo, las zonas afectadas aparecen marcadas en color violeta, cubriendo buena parte del este y centro del territorio nacional. La advertencia se mantiene para distintos momentos del día, especialmente en rutas, accesos y caminos donde la visibilidad podría disminuir considerablemente.

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema precaución, utilizar luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando el fenómeno tendrá mayor intensidad.