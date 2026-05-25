¿Llega al Mundial? Se confirmó la lesión que sufrió Lionel Messi en la MLS

La lesión de Lionel Messi encendió las alarmas en la selección argentina y en el mundo del fútbol luego de que el capitán pidiera el cambio durante el triunfo de Inter Miami por 6-4 frente a Philadelphia Union, por la Major League Soccer. A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, la situación del rosarino generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Tras el encuentro disputado en el Nu Stadium, Messi se sometió a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia física que sufrió en el tramo final del partido. El objetivo principal era descartar una lesión muscular severa que pudiera comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

Finalmente, desde el entorno de la selección argentina confirmaron que el futbolista sufrió una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Según trascendió, la recuperación demandará entre 10 y 14 días, un plazo que, en principio, le permitiría llegar en condiciones al debut mundialista.

El parte médico de Inter Miami

Horas después de conocerse la preocupación por el estado físico del capitán argentino, Inter Miami difundió un comunicado oficial con el resultado de los estudios realizados al jugador.

Foto: Infobae.

“Tras ser sometido este lunes a pruebas médicas complementarias, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. Los plazos para su regreso a la actividad física quedarán sujetos a su evolución clínica y funcional”, informó el club estadounidense.

El comunicado llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico argentino como a los hinchas, ya que descartó una lesión de gravedad. De todos modos, Messi será monitoreado diariamente y continuará con trabajos diferenciados durante los próximos días.

Dudas para los amistosos previos al Mundial

La principal incógnita ahora gira en torno a la participación del capitán argentino en los amistosos preparatorios que la selección disputará antes de la Copa del Mundo frente a Selección de Honduras e Selección de Islandia.

Aunque desde el entorno albiceleste consideran que no correría riesgo su presencia en el debut frente a Selección de Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City, existe cautela para evitar una recaída, publicó Infobae.

Messi venía atravesando una intensa seguidilla de partidos con Inter Miami y el desgaste físico acumulado habría influido en la aparición de esta molestia muscular. Ahora, el foco estará puesto en su evolución para determinar cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y sumarse plenamente al trabajo de la selección argentina.