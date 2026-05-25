Paseo Matero en Paraná: una jornada patria con tradición, mate y cultura

REDACCIÓN ELONCE
El Paseo Matero en Paraná se convirtió en el epicentro de los festejos del Día de la Patria, con una gran feria de emprendedores, gastronomía típica y un fuerte clima de celebración popular.
El Paseo Matero en Paraná fue el punto de encuentro elegido por cientos de vecinos y turistas para celebrar el 25 de mayo. En el marco del Día de la Patria, el espacio se llenó de banderas celestes y blancas, puestos de artesanos, emprendedores gastronómicos y familias que disfrutaron de una jornada al aire libre marcada por el mate y la tradición. La propuesta combinó identidad cultural y recreación en un ambiente festivo y relajado.
Uno de los grandes atractivos del Paseo Matero fue su variada oferta gastronómica. Los visitantes pudieron disfrutar desde platos típicos como milanesas, choripanes y pizzas, hasta opciones dulces como tortas y lemon pie. También se destacaron emprendedores locales que ofrecieron productos artesanales, incluyendo opciones aptas para celíacos. La feria se consolidó como una vidriera del talento local y del trabajo de pequeños productores de la región.
El Paseo Matero también fue escenario de historias personales y encuentros sociales. Jóvenes, familias y parejas compartieron la jornada entre mates, charlas y recorridos por los distintos stands. Visitantes de otras provincias destacaron la tranquilidad y la hospitalidad de Paraná, mientras que artesanos locales pusieron en valor el trabajo hecho a mano, especialmente con motivos patrios como escarapelas y adornos celestes y blancos.
Paseo Matero: una celebración que une tradición y turismo
Con una gran convocatoria, el Paseo Matero reafirmó su lugar como un espacio de encuentro cultural y turístico en Paraná. La combinación de gastronomía, artesanías y ambiente festivo lo convirtió en una de las propuestas destacadas del feriado patrio. Además, la presencia de visitantes de distintas provincias aportó diversidad y reforzó su atractivo regional.