La Escuela República de Chile celebró sus 83 años y el 25 de Mayo con una gran peña patriótica

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela República de Chile de Paraná vivió una jornada especial al celebrar sus 83 años de vida institucional en coincidencia con los festejos patrios. Hubo música folklórica, danzas, sorteos y una importante participación de familias y artistas invitados.
La comunidad educativa de la Escuela República de Chile de Paraná protagonizó una verdadera fiesta popular durante los festejos por el aniversario número 83 de la institución. La celebración coincidió además con la fecha patria, lo que transformó la jornada en un doble motivo de encuentro para alumnos, docentes y familias.
La directora del establecimiento, Mónica Caraballo, destacó la participación de toda la comunidad y el clima vivido durante el evento. “Estamos festejando el cumpleaños de la escuela que fue ayer con una hermosa peña folklórica”, expresó.
La docente también valoró el acompañamiento de las familias y de los grupos artísticos que se sumaron de manera solidaria a la propuesta. “La verdad que un gusto, todos los grupos que han venido, las familias que ha compartido y el día nos acompañó espectacular”, señaló durante la celebración.
Música, danzas y una tarde en comunidad
Durante la jornada, los alumnos compartieron chocolate caliente y torta mientras disfrutaban de diferentes presentaciones musicales y de danza. “Los chicos hace un ratito compartieron un chocolate con una torta. Las familias pasaron una hermosa tarde”, comentó Caraballo.
Uno de los momentos destacados fue la actuación de distintos grupos folklóricos y ballets que participaron ad honorem para colaborar con la escuela. Entre ellos estuvieron Raíces Nuestras, el dúo Sendero y los hermanos Corradini, además de un ballet dirigido por María Sol Cantero.
“Vinieron a colaborar con la escuela en un evento solidario. Vienen a mostrarnos su danza”, destacó la directora sobre la participación de las bailarinas y artistas invitados.
Un festejo con espíritu patrio y familiar
La peña reunió a una importante cantidad de vecinos y familias que disfrutaron también de sorteos y una cantina con distintas propuestas gastronómicas. Hamburguesas, papas fritas, tortas fritas y panchos formaron parte del menú compartido durante la tarde.
Además, varios de los niños que participaron de los números artísticos son alumnos de la institución. “Hace un ratito participaron de canciones y de danzas. Bailaron y deleitaron al público con su arte”, remarcó Caraballo con orgullo.
La directora también recordó su extensa trayectoria en el ámbito educativo. “Tengo 25 años de servicio. En esta escuela hace 3 años de directora, pero vengo de varias escuelas de haber sido directora y también docente de grado”, contó.
La jornada cerró con aplausos, música y un fuerte sentimiento de pertenencia. “¡Viva la Escuela República de Chile! ¡Viva la Patria!”, exclamaron durante el final de una celebración que quedará en el recuerdo de toda la comunidad educativa.