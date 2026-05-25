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Gualeguaychú conmemora el 25 de mayo con música y danzas tradicionales

Gualeguaychú conmemora el 25 de mayo con una jornada cargada de música, danzas tradicionales y actividades culturales en el corsódromo “José Luis Gestro”.

25 de Mayo de 2026
La gente disfruta de la jornada en Gualeguaychú.
La gente disfruta de la jornada en Gualeguaychú. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Gualeguaychú conmemora el 25 de mayo con una jornada cargada de música, danzas tradicionales y actividades culturales en el corsódromo “José Luis Gestro”.

Gualeguaychú conmemora el 25 de mayo con una importante celebración popular en el corsódromo “José Luis Gestro”, donde vecinos y turistas se reunieron para participar de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. La jornada incluyó espectáculos musicales en vivo, presentaciones de academias folklóricas y propuestas culturales pensadas para toda la familia. Elonce transmite en vivo.

 

 

En el marco del feriado nacional, cientos de personas comenzaron a acercarse desde temprano al predio para disfrutar de las actividades organizadas por el municipio y distintas agrupaciones culturales de la ciudad. El evento contó con un escenario principal por el que pasaron artistas locales, músicos invitados y grupos de danza tradicional que homenajearon las raíces argentinas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La celebración mostró un clima festivo atravesado por los colores patrios, la gastronomía típica y el espíritu de encuentro comunitario. Las banderas argentinas, las escarapelas y los trajes tradicionales formaron parte de una postal que se repitió durante toda la jornada.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Música, folklore y tradiciones populares

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Uno de los momentos más destacados del evento fue la participación de los ballets folklóricos, que desplegaron coreografías tradicionales sobre el escenario principal del corsódromo. Chacareras, zambas y gatos formaron parte del repertorio elegido para celebrar una fecha emblemática para la historia argentina.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además de las presentaciones artísticas, hubo puestos gastronómicos con comidas típicas y espacios recreativos para chicos y grandes. Familias enteras aprovecharon el feriado para compartir la jornada al aire libre y participar de las distintas propuestas culturales organizadas en el predio. Desde la organización destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones populares y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Temas:

festejos 25 de Mayo Gualeguaychú festejos patrios
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