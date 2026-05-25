Davico llamó a construir “un país que merezca ser vivido por todos”

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó este lunes del acto central por el 25 de Mayo y brindó un discurso centrado en la historia nacional, la construcción colectiva y la importancia de sostener los valores de libertad y convivencia democrática.

Durante su mensaje, el jefe comunal sostuvo que “todo el 25 de mayo nos remontamos a la historia de nuestra patria, de nuestra patria naciente, a nuestra identidad y a nuestra lucha por la libertad”.

Además, remarcó que cada aniversario patrio “nos interpela a pensar lo que nos pasó como sociedad y como país” y recordó que las invasiones inglesas de 1806 y 1807 llevaron al pueblo a defender “sus costumbres, su gente y sus propias determinaciones políticas”.

“La libertad es convivencia y respeto”

Davico también reivindicó el legado de los protagonistas de la Revolución de Mayo y afirmó que los argentinos son “herederos de aquellos hombres valientes que se comprometieron con esta nación”.

“Pensar en hace más de 200 años atrás no es sólo evocar a los padres de la patria que tanto hicieron por conseguir la libertad, sino también reivindicarnos como ciudadanos argentinos y evocar aquellos orígenes para seguir escribiendo nuestra historia”, expresó.

En otro tramo de su discurso, convocó a superar diferencias y trabajar por una sociedad más unida. “Aún con nuestras diferencias trabajemos a la construcción de un país que merezca ser vivido por todos nosotros”, manifestó.

Asimismo, definió que “la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición” y agregó que también implica “reconocer en el otro nuevos horizontes, descubrir nuevos caminos y respetar al otro”.

Una celebración popular y comunitaria

El intendente destacó especialmente la participación de la comunidad en los festejos realizados en la ciudad y valoró la presencia de estudiantes y familias en la celebración.

“Es para Gualeguaychú un privilegio haber resignificado y haber hecho hincapié en la celebración del 25 de mayo, convirtiéndola en una fiesta de toda la comunidad”, sostuvo.

Según indicó, más de 2.000 alumnos y sus familias participaron de las actividades patrias recreando expresiones tradicionales, comidas típicas, danzas y costumbres argentinas.

Finalmente, Davico llamó a confiar “en nuestras fortalezas, en el espíritu indomable de nuestro pueblo y en el poder transformador que yace en nuestras manos”. Elonce.com

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