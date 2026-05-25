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Política Acto oficial por el Día de la Patria

Davico llamó a construir “un país que merezca ser vivido por todos”

Durante el acto por el 25 de Mayo en Gualeguaychú, Mauricio Davico reivindicó la libertad, el respeto y el diálogo como pilares para el futuro del país.

25 de Mayo de 2026
Mauricio Davico
Mauricio Davico

Durante el acto por el 25 de Mayo en Gualeguaychú, Mauricio Davico reivindicó la libertad, el respeto y el diálogo como pilares para el futuro del país.

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó este lunes del acto central por el 25 de Mayo y brindó un discurso centrado en la historia nacional, la construcción colectiva y la importancia de sostener los valores de libertad y convivencia democrática.

 

Durante su mensaje, el jefe comunal sostuvo que “todo el 25 de mayo nos remontamos a la historia de nuestra patria, de nuestra patria naciente, a nuestra identidad y a nuestra lucha por la libertad”.

 

Además, remarcó que cada aniversario patrio “nos interpela a pensar lo que nos pasó como sociedad y como país” y recordó que las invasiones inglesas de 1806 y 1807 llevaron al pueblo a defender “sus costumbres, su gente y sus propias determinaciones políticas”.

“La libertad es convivencia y respeto”

Davico también reivindicó el legado de los protagonistas de la Revolución de Mayo y afirmó que los argentinos son “herederos de aquellos hombres valientes que se comprometieron con esta nación”.

 

“Pensar en hace más de 200 años atrás no es sólo evocar a los padres de la patria que tanto hicieron por conseguir la libertad, sino también reivindicarnos como ciudadanos argentinos y evocar aquellos orígenes para seguir escribiendo nuestra historia”, expresó.

En otro tramo de su discurso, convocó a superar diferencias y trabajar por una sociedad más unida. “Aún con nuestras diferencias trabajemos a la construcción de un país que merezca ser vivido por todos nosotros”, manifestó.

 

Asimismo, definió que “la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición” y agregó que también implica “reconocer en el otro nuevos horizontes, descubrir nuevos caminos y respetar al otro”.

 

Una celebración popular y comunitaria

El intendente destacó especialmente la participación de la comunidad en los festejos realizados en la ciudad y valoró la presencia de estudiantes y familias en la celebración.

“Es para Gualeguaychú un privilegio haber resignificado y haber hecho hincapié en la celebración del 25 de mayo, convirtiéndola en una fiesta de toda la comunidad”, sostuvo.

 

Según indicó, más de 2.000 alumnos y sus familias participaron de las actividades patrias recreando expresiones tradicionales, comidas típicas, danzas y costumbres argentinas.

 

Finalmente, Davico llamó a confiar “en nuestras fortalezas, en el espíritu indomable de nuestro pueblo y en el poder transformador que yace en nuestras manos”. Elonce.com

 

 

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