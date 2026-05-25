Crece el conflicto gremial por el cierre de sucursales y despidos en Banco Hipotecario

El conflicto entre la conducción la Asociación Bancaria y las autoridades del Banco Hipotecario continúa sin señales de resolución y suma tensión en distintas provincias del país. Mientras el gremio denuncia un fuerte ajuste con cierre de sucursales y riesgo de despidos, desde la entidad financiera sostienen que se trata de una reestructuración vinculada a los cambios tecnológicos y a las nuevas modalidades de atención bancaria.

La organización sindical encabezada por Sergio Palazzo mantiene el estado de alerta y movilización no solo por la situación que atraviesa el Banco Hipotecario, sino también por las medidas implementadas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde denuncian el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales distribuidas en el país, según publicó Iprofesional.

En ese marco, durante los últimos días se realizaron ceses de actividades en las últimas tres horas de atención bancaria tanto en sucursales del Hipotecario como del Banco Central.

Las sucursales que cerrarían a fines de mayo

Fuentes sindicales señalaron que la conducción del Banco Hipotecario avanzaría con el cierre de cinco sucursales a fines de mayo. Las dependencias afectadas serían las de Tandil, Luján, Junín, San Francisco (Córdoba) y Tigre.

Según indicaron desde La Bancaria, la situación genera fuerte preocupación entre los trabajadores debido a la incertidumbre laboral y la falta de respuestas concretas por parte de la empresa. “Salvo la de Tigre, donde anunciaron que van a reubicar a todos los compañeros, en las demás están apretando para que arreglen o está la posibilidad de que sean despedidos”, afirmaron desde el sector gremial.

Además, remarcaron que en el interior del país la situación es aún más

compleja por las distancias entre sucursales. “Fuera del AMBA, al estar las sucursales más lejanas en cuanto a distancia, es mucho más complejo reubicar a los trabajadores y trabajadoras, ya que son muchos kilómetros los que los separan de la sucursal más cercana, que tampoco puede albergar a todos”, explicaron.

La postura del banco y el avance de la digitalización

Aunque oficialmente el Banco Hipotecario evitó pronunciarse sobre el conflicto, trascendieron argumentos vinculados a la transformación digital del sistema financiero y la caída de la atención presencial en sucursales.

Voceros consultados señalaron que “las gestiones de los clientes se hacen en su gran mayoría a través del home banking; hasta los pedidos de préstamos ya no se realizan de manera presencial”. Según sostienen, esta situación redujo considerablemente la circulación de usuarios en las sedes físicas.

“A esto hay que sumar que también bajó la presencialidad del personal, por lo que no tiene sentido sostener semejante estructura edilicia, que implica gastos impositivos y de servicios y, en algunos casos, de alquileres”, agregaron las fuentes.

Protestas y paro en Paraná

El conflicto también tuvo impacto en Entre Ríos. El pasado 13 de mayo, trabajadores del Banco Hipotecario realizaron un paro y asamblea en Paraná en el marco de una medida nacional impulsada por La Bancaria.

La protesta se desarrolló en rechazo al cierre de dependencias y a los despidos registrados en distintas entidades financieras del país.