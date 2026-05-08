La Bancaria anunció medidas de fuerza en sucursal de Banco Hipotecario en Paraná

La seccional Paraná de la Asociación La Bancaria anunció una medida de fuerza para el próximo miércoles 13 en la sede local del Banco Hipotecario, en el marco de un conflicto nacional vinculado a despidos y cierres de sucursales bancarias.

La decisión fue confirmada a Elonce por el secretario general de La Bancaria en Paraná, Ricardo Palma, quien indicó que la protesta consistirá en una retención de servicios durante las últimas tres horas de atención al público.

La medida forma parte de una convocatoria nacional impulsada por el gremio bancario y alcanza al Banco Central y al Banco Hipotecario. En Paraná, el reclamo se concentrará únicamente en la sede local del Banco Hipotecario debido a que ya fue cerrada la oficina del Tesoro Regional del Banco Central.

Reclamo por despidos y cierres de sucursales

Palma explicó que el gremio se mantiene “en alerta y movilización continua” frente a la reducción de estructuras bancarias y la pérdida de puestos laborales en distintas provincias.

“Tuvimos cierres de sucursales y despidos de compañeros. Hay bancos que han tomado esta modalidad”, afirmó a Elonce.

Según detalló, entre las entidades señaladas se encuentran el Banco Santander, el Banco Hipotecario, el Banco Central y el grupo Eskenazi, propietario de los bancos de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz.

Además, aclaró que recientemente se cerraron tres sucursales bancarias en Rosario, provincia de Santa Fe, situación que derivó en el despido de nueve trabajadores.

Cambios tecnológicos y preocupación gremial

El dirigente sindical reconoció además que la transformación digital del sistema financiero modificó profundamente el funcionamiento de las entidades bancarias.

“La pandemia aceleró todo esto. Hoy la gente hace la mayoría de los trámites desde el home banking o los cajeros automáticos”, señaló.

No obstante, advirtió que ese proceso también impacta en la reducción de personal y genera preocupación entre los trabajadores con muchos años de antigüedad en el sector.

“Eso quita parte de la labor de los compañeros y es una preocupación que viene creciendo desde hace tiempo”, sostuvo.

La Bancaria anunció medidas de fuerza en sucursal de Banco Hipotecario en Paraná

La medida afectará solo a la oficina local del Banco Hipotecario

Desde La Bancaria aclararon que la protesta del miércoles 13 no alcanzará al resto de las entidades financieras de Paraná. La retención de servicios y movilización se realizará únicamente en el Banco Hipotecario de la capital entrerriana.

Palma remarcó que el objetivo principal del reclamo es evitar nuevos despidos. “Lo que buscamos es que no dejen sin trabajo a los compañeros”, expresó.

Además, indicó que algunos bancos avanzaron en procesos de unificación de sucursales sin afectar el empleo, situación que el gremio considera una alternativa válida frente a los cierres con despidos.

“En Paraná hubo sucursales que se unificaron, pero sin despedir trabajadores. Eso es lo que pretendemos”, concluyó.