Se llevó adelante este lunes en Paraná, un "paro simbólico" en la oficina local del Tesoro Regional del Banco Central que funcionaba en calle Montecaseros, en rechazo al cierre de la dependencia y la pérdida de puestos de trabajo. La medida fue impulsada por la Asociación La Bancaria, que cuestionó la decisión de clausurar 12 dependencias en el país.

El secretario general de la seccional Paraná de la Asociación La Bancaria, Ricardo Palma, explicó a Elonce que la medida de fuerza respondió a una política del Banco Central de la República Argentina de cerrar 12 tesoros regionales en el país. Una de esas dependencias fue la de Paraná.

Como consecuencia, 32 trabajadores quedaron sin empleo a nivel nacional, de los cuales cuatro correspondían a la capital entrerriana. “Son 32 compañeros, 32 familias que quedan sin trabajo”, sostuvo Palma.

Además, indicó que los empleados habían recibido propuestas de retiro voluntario o traslado a Rosario, aunque consideró que se trató de “un despido encubierto”.

Medida de fuerza y situación actual

El gremio había previsto una movilización para impedir el ingreso y egreso de camiones blindados que transportan dinero. Sin embargo, la medida tuvo carácter simbólico en Paraná debido a que la sucursal ya no se encontraba operativa.

“Esta sucursal dejó de trabajar el viernes, así que lamentablemente es un paro simbólico”, explicó el dirigente.

A pesar de ello, la medida se replicó en otras regiones del país donde las dependencias aún continuaban en funcionamiento.

Cerró la oficina del Tesoro Regional en Paraná y cuatro bancarios quedaron sin su fuente laboral

Impacto en el servicio

Desde el gremio aclararon que la medida no afectó la operatoria bancaria habitual. Las sucursales y cajeros automáticos funcionaron con normalidad para el público.

No obstante, Palma advirtió que el cierre de la oficina local del Tesoro Regional del Banco Central tendrá impacto en la logística del traslado de dinero en efectivo. “Desde acá se trasladaba casi toda la provincia de Entre Ríos y parte de Santa Fe”, detalló.

Tras el cierre, esa tarea será asumida por la sede de Rosario.

Posibles medidas futuras

El gremio indicó que la protesta fue la primera de una serie de acciones que podrían continuar si no se revierte la situación. “Se va a continuar a nivel país si no hay ningún tipo de arreglo”, afirmó el dirigente.

El conflicto se enmarcó en el proceso de reorganización del sistema de distribución de efectivo impulsado a nivel nacional.