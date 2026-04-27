La CGT ratificó la movilización para el 30 de abril

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la movilización del jueves 30 por el Día del Trabajador y afirmó que el movimiento obrero es “el bastión de resistencia”.

En esa línea, cuestionó proyectos impulsados por el Gobierno nacional, en particular los vinculados al sistema aduanero —impulsados por el ministro Federico Sturzenegger— y la reforma laboral, que calificó como “maliciosa” y contraria a la carta magna.

El dirigente expresó su preocupación por el “impacto actual” de las medidas adoptadas por Milei y advirtió sobre una creciente incertidumbre en sectores productivos: “No nos sorprende el rumbo de este Gobierno ni la poca sensibilidad ante las consecuencias de sus políticas económicas”, sostuvo.

Críticas al fallo judicial de la reforma laboral

Uno de los ejes centrales de la protesta gira en torno al fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. Jerónimo calificó la decisión como “aberrante” y apuntó contra uno de los jueces que intervino en la causa.

El dirigente adelantó que el equipo jurídico de la central evalúa medidas, entre ellas la recusación del magistrado cuestionado, mientras continúan las acciones para frenar la implementación de la reforma.

En ese contexto, advirtió que la conflictividad podría aumentar en las próximas semanas. Si bien aclaró que no hay un paro general definido, no descartó esa posibilidad ante el agravamiento de la situación social y económica.

“El clima social va a cambiar, la gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes”, afirmó, al tiempo que cuestionó las cifras oficiales sobre inflación y pobreza. En esa línea, adelantó que la CGT difundirá próximamente su propio informe.

Por otra parte, anticipó que durante la movilización también habrá un homenaje al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, en reconocimiento a su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las organizaciones gremiales.

“Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo hacia un modelo económico centrado en la producción y el trabajo”, concluyó Jerónimo.