Docentes universitarios inician una nueva semana de paro

El inicio del ciclo lectivo en las universidades públicas continúa marcado por paros docentes reiterados que afectan el normal dictado de clases.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) comienza este lunes un paro total de actividades que se extenderá durante toda la semana, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

La medida forma parte de una profundización del plan de lucha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y se extenderá durante todo el semestre ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios del sector.

Según lo resuelto por el Congreso de la CONADU, en las universidades públicas de todo el país habrá paro total de actividades desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo.

Esta nueva medida se suma a una Marcha Federal Universitaria, que está prevista para el martes 12 de mayo con movilizaciones a Plaza de Mayo y a las principales plazas del país.

Además, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llevará adelante este jueves 23 de abril un paro no docente sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que también impactará en el funcionamiento de las universidades.

¿Por qué paran los docentes universitarios?

Los gremios explicaron que el paro responde a dos reclamos centrales que, hasta el momento, no obtuvieron respuesta oficial.

El primero es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece la obligación de convocar a paritarias salariales y garantizar actualizaciones acordes a la inflación. A través de un comunicado, la Asociación Gremial Docente (AGD) expresó: “Milei lleva 181 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: ¡6 meses!”

Desde los sindicatos advierten que el incumplimiento de esta norma genera una pérdida sostenida del poder adquisitivo y señalan que cada dos meses sin aplicación de la ley equivale a perder un salario completo.

El segundo eje del conflicto es la recomposición salarial urgente. Los docentes universitarios rechazaron la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada. Según los gremios, entre 2024 y 2025 el sector sufrió una pérdida salarial cercana al 51%.

“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, remarcó el sindicato.