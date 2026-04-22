Docentes universitarios convocan a paro nacional y profundizan el plan de lucha

REDACCIÓN ELONCE
Docentes y trabajadores no docentes del ámbito universitario anunciaron que este jueves habrá una marcha provincial. Además, señalaron que hará paro nacional del 27 al 30 de abril. También informaron que habrá una marcha federal en mayo.
Docentes y trabajadores no docentes del ámbito universitario anunciaron un paro nacional que se desarrollará del 27 al 30 de abril. Estará acompañado por movilizaciones y nuevas medidas de fuerza. La decisión se da en una semana marcada por protestas y reclamos por mejoras salariales, como así también el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En principio, según se indicó a Elonce, este jueves 23 de abril se llevará adelante una movilización, mientras que para mayo ya se proyecta una marcha federal en defensa de la universidad pública. En ese contexto, la docente Laura Naput explicó: “La semana próxima todas las federaciones docentes del país vamos a estar de paro”.
Según detalló, el reclamo se sostiene en un fallo judicial que obliga al gobierno a aplicar la normativa vigente. “Ahora se le terminó el último recurso al gobierno. Está la Constitución, la ley, porque por más que apele a la Corte Suprema, que es el último recurso que le queda, eso no cambia la cautelar a nuestro favor, es decir, la aplicación inmediata de la ley. La Corte decidirá sobre asuntos de fondo”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo: “Frente a un gobierno en desacato que pone en riesgo, incluso, podríamos decir nuestro sistema democrático, los docentes y los trabajadores no docentes estamos en una nueva jornada de paros”.
La movilización de este jueves será de carácter multisectorial e incluirá a distintos gremios provinciales. “Nos movilizamos contra las pretensiones del gobierno provincial de modificar el sistema previsional en la provincia y también por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario”, indicaron. La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana, desde Plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno, donde luego se realizará una asamblea.
En relación con la situación económica del sector, remarcó la gravedad del escenario: “Tenemos que lograr torcer a los gobiernos provinciales y nacionales para que entiendan que no se puede seguir pagando salarios de hambre”. Además, advirtió sobre el impacto en otros aspectos: “Esto afecta todo, por ejemplo, a nuestras obras sociales que están todas quebradas porque, por supuesto, los aportes que hacemos los trabajadores son bajísimos. Estamos en una situación límite”.
De cara a las próximas semanas, se confirmó una nueva instancia de protesta a nivel nacional. “Para el 12 de mayo está planificada una gran marcha federal en defensa de la universidad pública”, señaló, y detalló que la convocatoria incluirá a federaciones docentes, no docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias.
Uno de los ejes centrales del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo. “La diferencia entre inflación y salario real es del 50%. No se puede sostener más, de verdad no se puede sostener más”, expresó. En esa línea, agregó: “Es un modo de vaciar la universidad, de precarizarla”.
La crisis también impacta en los estudiantes. “Las becas se redujeron a la mitad, son menos de 30.000 pesos. Eso y no tener una beca es exactamente lo mismo. Nuestros estudiantes trabajan y tampoco llegan a fin de mes”, sostuvo.
Finalmente, destacó el nivel de organización y participación en defensa del sistema educativo: “Sabemos que lo que está en juego, más allá de que se exprese en salarios de hambre, es la universidad pública”. Elonce.com