Partido decisivo en la Copa: Boca anunció los convocados para visitar a Cruzeiro

Boca definió la lista de convocados para el partido de este martes ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, por una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro será determinante para las aspiraciones del conjunto xeneize en el Grupo D.

La delegación estará integrada por 28 futbolistas y viajará este lunes tras el entrenamiento previsto en el predio de Ezeiza. El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda terminó de ajustar la nómina con varias ausencias de peso.

Entre los nombres que no estarán disponibles aparecen Edinson Cavani, Carlos Palacios y Ander Herrera, quienes continuarán en Buenos Aires con trabajos físicos.

Las bajas y una sorpresa en la lista

La principal novedad en la nómina de Boca fue la inclusión de Fernando Rodríguez, arquero de 21 años que se desempeña en la Reserva y acompañará al plantel en Brasil.

El arquero, nacido en Santo Pipó, Misiones, firmó tiempo atrás su primer contrato profesional y aparece como alternativa junto a Leandro Brey y Javier García.

Otra presencia llamativa es la de Rodrigo Battaglia. Aunque atraviesa una recuperación física, acompañará a la delegación pese a no estar disponible para jugar.

Fernando Rodríguez, arquero de 21 años que se desempeña en la Reserva.

Un partido clave para la clasificación

El duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro se disputará este martes desde las 21.30 en el estadio Mineirão.

Para Boca, sumar en Brasil será importante en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Libertadores, en una zona que llega ajustada a esta instancia.

El cuerpo técnico apunta a presentar una formación con mayoría de habituales titulares, luego de la rotación utilizada en compromisos recientes.

Claudio Úbeda.

El posible equipo

De acuerdo con las proyecciones previas, Boca podría formar con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

El plantel buscará dar un paso importante en el certamen continental y regresar con un resultado favorable desde Belo Horizonte.