Falleció la mujer apuñalada y violada por su pareja: “Ella estaba convencida que él la iba a matar”

Murió este lunes la mujer que había sido atacada por su pareja en un hecho ocurrido en contexto de violencia de género, luego de permanecer internada durante varias semanas en el hospital Masvernat de Concordia. La víctima fue identificada como María Leonor Godoy, de 58 años, quien había ingresado al nosocomio el 4 de abril con múltiples heridas y desde ese día se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

El ataque en la vivienda

El hecho se registró el 4 de abril alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada en la intersección de calles Sargento Cabral y 53. En ese momento, personas que se encontraban en el domicilio escucharon gritos de auxilio provenientes de una habitación.

Al acercarse, observaron que el agresor, Juan Pablo Estigard, de 37 años, salía corriendo del lugar. En el interior encontraron a la mujer tendida en el suelo, con abundante sangrado.

Juan Pablo Estigard, detenido por el violento hecho de sangre

La víctima fue asistida por una unidad sanitaria y trasladada de urgencia al hospital, donde permaneció bajo atención médica.

Según el informe médico, la mujer presentaba politraumatismos graves, múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo y otras lesiones. Su estado había sido considerado crítico desde el ingreso.

Tras varias semanas de internación, este lunes se confirmó su fallecimiento, lo que modificará el encuadre de la causa judicial.

Situación del imputado

El agresor fue detenido el mismo día del ataque en un procedimiento policial y desde entonces permaneció privado de su libertad. Actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 8 de Federal.

La causa, que inicialmente fue caratulada como homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, avanzará tras el fallecimiento de la víctima.

Además, los peritajes habían incorporado un dato que agravaría la imputación: indicios de abuso sexual durante el ataque, lo que suma gravedad al cuadro judicial del acusado.

La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales en función de las pruebas reunidas.

Antecedentes de violencia y denuncias previas

De acuerdo al testimonio de su hija mayor, Karen, la mujer ya había denunciado a su agresor en noviembre de 2025, luego de una brutal golpiza que le dejó secuelas físicas y psicológicas.

En esa ocasión, María Leonor fue víctima de una feroz golpiza que le dejó el rostro desfigurado. “Yo la acompañé a hacer la denuncia a la Policía Central y a Tribunales. En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes”, relató a 7Páginas.

Aquel episodio derivó en su internación en el área de Psiquiatría del hospital Felipe Heras, debido a un cuadro de temor extremo. “Ella estaba convencida de que Pablo la iba a matar”, agregó su hija.

Sin embargo, tras recibir el alta médica, la mujer retomó la relación con Estigard, alejándose de su entorno familiar en un contexto marcado por la dependencia emocional y la violencia reiterada.

María Leonor se alejó de sus hijos para retomar el vínculo con Estigard, quien no trabajaba y le quitaba dinero para sus adicciones, dieron cuenta sus familiares.