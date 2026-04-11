Intento de femicidio en Concordia: la víctima había denunciado al agresor en 2025 tras brutal golpiza

REDACCIÓN ELONCE
La mujer permanece en terapia intensiva en Concordia, tras ser apuñalada y presuntamente, abusada por su pareja, quien tenía una restricción vigente. Su hija brindó detalles de la relación de la víctima con el agresor.
Un grave episodio conmocionó a Concordia el pasado fin de semana, cuando una mujer fue brutalmente atacada por su pareja y permanece internada en estado crítico, tras haber sido víctima de varias puñaladas en su vivienda. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 04 de abril y es investigado como intento de femicidio, mientras se incorporan nuevos elementos a la causa.
Un brutal intento de femicidio en Concordia, expuso un nuevo caso de violencia extrema que mantiene en estado crítico a una mujer de 58 años, atacada durante la madrugada del sábado en su vivienda. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Sargento Cabral y 53 y es investigado por la Justicia mientras se suman elementos a la causa.
La víctima, María Leonor G., fue agredida con múltiples puñaladas y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El principal acusado es su pareja, Juan Pablo Estigard, quien contaba con una restricción de acercamiento vigente hasta este mes.
El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección en situaciones de violencia de género.
Antecedentes de violencia y denuncias previas
De acuerdo al testimonio de su hija mayor, Karen, la mujer ya había denunciado a su agresor en noviembre de 2025, luego de una brutal golpiza que le dejó secuelas físicas y psicológicas.
En esa ocasión, María Leonor fue víctima de una feroz golpiza que le dejó el rostro desfigurado. “Yo la acompañé a hacer la denuncia a la Policía Central y a Tribunales. En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes”, relató a 7Páginas.
Aquel episodio derivó en su internación en el área de Psiquiatría del hospital Felipe Heras, debido a un cuadro de temor extremo. “Ella estaba convencida de que Pablo la iba a matar”, agregó su hija.
Sin embargo, tras recibir el alta médica, la mujer retomó la relación con Estigard, alejándose de su entorno familiar en un contexto marcado por la dependencia emocional y la violencia reiterada.
María Leonor se alejó de sus hijos para retomar el vínculo con Estigard, quien no trabajaba y le quitaba dinero para sus adicciones, dieron cuenta sus familiares
El ataque y nuevos elementos en la causa
El hecho salió a la luz cerca de las 8 del sábado, cuando familiares fueron alertados de la situación. “Mi hermano vino a despertarme y me dijo: ‘Karen, Pablo la mató a mamá'”, recordó la joven al dialogar con 7Páginas.
Además de las heridas de arma blanca, los peritajes incorporaron un dato que agravaría la imputación: indicios de abuso sexual durante el ataque, lo que suma gravedad al cuadro judicial del acusado.
La investigación avanza bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales en función de las pruebas reunidas.
Estado de salud y expectativa
El último parte médico indicó que la mujer presenta múltiples heridas punzocortantes en cuello, espalda y hombro, un traumatismo en la región occipital y un neumotórax derecho producto de una lesión penetrante en el tórax.
Si bien su estado es crítico, los profesionales señalaron que no presenta riesgo de muerte inminente, lo que genera una leve expectativa de evolución favorable.
Sus familiares permanecen en el hospital, acompañando el proceso y a la espera de novedades sobre su recuperación.
Movilización y reclamo de justicia
El acusado será trasladado este martes a la Cámara Penal de los Tribunales de Concordia para prestar declaración indagatoria. En ese marco, allegados y vecinos convocaron a una manifestación frente al edificio judicial.
“Nos vamos a hacer presentes para pedir justicia y para que esto no quede en la nada”, expresó Karen.
El caso vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección ante denuncias de violencia de género, especialmente cuando existen antecedentes que evidencian riesgo.