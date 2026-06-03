Tras recibir el alta médica, detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió a un comisario

La tentativa de homicidio en Herrera sumó un nuevo capítulo judicial con la detención del hombre acusado de atacar y herir al jefe de la Comisaría local durante un procedimiento policial realizado días atrás. El sospechoso, de 49 años, fue arrestado luego de recibir el alta médica y quedó a disposición de la Justicia por disposición de la Fiscalía interviniente.

El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche en calle Presbítero Andrés Queirolo al 1000, donde efectivos policiales acudieron tras reiterados llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de una persona alterada que protagonizaba disturbios en la vía pública.

De acuerdo con la información oficial, cuando los uniformados llegaron al lugar, el hombre salió de una vivienda portando un palo y un cuchillo, con los que se abalanzó sobre los efectivos. Durante el ataque, el jefe de la dependencia policial, comisario principal Tomás Milezzi, sufrió lesiones cortantes en la muñeca y en varios dedos de la mano derecha.

Investigación y allanamiento

Tras el violento episodio, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal desarrolló distintas tareas para reunir pruebas y reconstruir la secuencia de los hechos. Entre las diligencias realizadas se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios y elementos de interés para la causa.

Como resultado de esas actuaciones, la Fiscalía a cargo de la Dra. María José Labalta solicitó una serie de medidas judiciales que derivaron en un allanamiento realizado este miércoles por la mañana en el mismo domicilio donde se produjo el ataque.

Durante el procedimiento se concretó la detención del sospechoso, quien fue formalmente imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Posteriormente fue examinado por el médico policial y trasladado a la Alcaldía de Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Cómo ocurrió el ataque

El episodio se registró alrededor de las 21.30 del lunes, cuando vecinos de Estación Herrera solicitaron la intervención policial debido al comportamiento agresivo de un hombre que generaba preocupación en la zona.

La patrulla que acudió al lugar estaba encabezada por el comisario principal Tomás Milezzi. Según la reconstrucción oficial, apenas arribó el móvil policial, el sujeto salió de manera repentina desde una vivienda empuñando un palo en una mano y un cuchillo en la otra.

En medio del procedimiento lanzó golpes y puntazos contra los uniformados. Como consecuencia de la agresión, Milezzi resultó herido y debió recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el intento de reducir al atacante.

El agresor también resultó herido

Los efectivos lograron controlar la situación luego de varios minutos de forcejeo. Durante la maniobra de reducción, el agresor sufrió una herida de gravedad en la zona de la ingle izquierda provocada por el mismo cuchillo que portaba.

Ante el abundante sangrado, se solicitó la presencia de una ambulancia. Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Según se informó oportunamente, ingresó directamente al área de cirugía y permaneció internado bajo observación médica hasta recibir el alta, situación que permitió avanzar con su detención e imputación.

Por otra parte, debido a las lesiones sufridas por el jefe policial, el Ministerio Público Fiscal dispuso que las actuaciones fueran realizadas por personal de la comisaría de Basavilbaso junto a especialistas de la División Policía Científica.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscal María José Labalta, que busca determinar con precisión todas las circunstancias que rodearon el violento episodio ocurrido en Herrera.