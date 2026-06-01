Atacó a policías con un palo y un cuchillo, hirió a un comisario y terminó internado

Un violento episodio ocurrido en la noche del domingo en Estación Herrera, departamento Uruguay, dejó como saldo a un comisario herido y a un hombre de 50 años internado en estado reservado tras protagonizar un ataque contra efectivos policiales.

El hecho se registró alrededor de las 21.30 en inmediaciones de calle Andrés Queirolo al 1000, donde vecinos alertaron a la comisaría de Estación Herrera sobre la presencia de una persona que se encontraba generando disturbios en la vía pública y exhibía una conducta agresiva.

Ante los reiterados llamados, una patrulla encabezada por el jefe de la dependencia, comisario principal Tomás Milezzi, se dirigió al lugar para intervenir, publicó 03442.

Ataque contra los efectivos

Según se informó, al arribar el móvil policial, el hombre salió repentinamente de una vivienda portando un palo en una mano y un cuchillo en la otra, y se abalanzó contra los uniformados.

En medio del procedimiento, el agresor lanzó varios golpes y puntazos contra los efectivos. Como consecuencia, el comisario Milezzi sufrió heridas cortantes en la muñeca y en varios dedos de la mano derecha, por lo que debió recibir asistencia médica.

Los policías lograron controlar la situación tras un forcejeo que demandó varios minutos y permitió reducir al atacante.

El agresor sufrió una grave lesión

Durante la maniobra de reducción, el hombre sufrió una herida de gravedad en la zona de la ingle izquierda provocada por el mismo cuchillo que portaba.

Debido al abundante sangrado, los efectivos solicitaron de inmediato una ambulancia. El herido recibió las primeras curaciones en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Fuentes oficiales indicaron a 03442 que ingresó directamente al área de cirugía y permanece internado bajo observación médica, con pronóstico reservado.

Investigación y pericias

A raíz de las lesiones sufridas por el jefe policial durante el procedimiento, el Ministerio Público Fiscal dispuso que las actuaciones y pericias fueran realizadas por personal policial de la comisaría de Basavilbaso junto a especialistas de la División Policía Científica.

La investigación quedó bajo la supervisión de la fiscal de turno, María José Labalta, quien interviene en una causa iniciada por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo la lesión que sufrió el agresor durante el operativo.