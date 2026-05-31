Incendio intencional de un camión quedó grabado: detuvieron los presuntos involucrados

El incendio intencional de un camión en Concordia registró importantes avances investigativos luego de una serie de allanamientos realizados este domingo por personal de Comisaría Segunda, que permitieron detener a tres sospechosos y secuestrar diversos elementos vinculados a la causa.

La investigación se inició tras el ataque ocurrido durante la madrugada del 26 de mayo, cuando un camión Mercedes Benz utilizado para reparto de mercadería fue incendiado mientras permanecía estacionado sobre calle Ituzaingó, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield.

Las medidas judiciales fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías a cargo de Mauricio Guerrero y se ejecutaron bajo las directivas de la fiscal Julia Rivoira. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor intelectual y a dos supuestos autores materiales del hecho.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

Uno de los elementos clave para el avance de la causa fueron las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de la zona. En los registros se observó a tres jóvenes detenerse frente al camión minutos antes del inicio del incendio.

Según la investigación, dos de ellos se acercaron al sector de la cabina del acompañante y segundos después comenzaron las llamas que destruyeron gran parte del vehículo.

Así incendiaron el camión estacionado en calle Ituzaingó de Concordia

Tras provocar el fuego, los sospechosos escaparon corriendo. Ese material audiovisual fue incorporado al expediente y permitió reconstruir parte de la secuencia del ataque.

Allanamientos y detenciones

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en las zonas de Isthilart e Italia, Laprida y Pueyrredón, y La Pampa e Italia.

Como resultado, fueron detenidos tres hombres.

Incendio intencional de un camión en Concordia

Uno de ellos, de 33 años, fue señalado como presunto autor intelectual debido a conflictos de larga data que mantenía con el propietario del camión. Los otros dos, de 21 y 24 años, fueron identificados como los supuestos ejecutores materiales del incendio.

Además, los uniformados secuestraron siete teléfonos celulares, prendas de vestir, dos bidones con combustible y un rifle calibre .22 marca Marlin que podrían aportar pruebas relevantes para la investigación.

Marihuana, municiones y un prófugo

Durante los allanamientos también fueron incautados 987 gramos de marihuana y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Entre los cartuchos secuestrados se encontraron proyectiles calibre .300 Winchester Magnum, calibre 12 PG, calibre .22 LR y calibre 9 milímetros de diferentes marcas, publicó Concordia Policiales.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia y la Policía trabaja para localizar a un tercer sospechoso que habría participado en el ataque incendiario contra el vehículo de reparto.