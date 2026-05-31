Operativos por narcomenudeo en Entre Ríos: secuestros de droga y detenidos en Colón, Victoria y Nogoyá

Allanamientos simultáneos en distintas ciudades entrerrianas permitieron incautar cocaína, marihuana, dinero y detener a varias personas en el marco de investigaciones por microtráfico.
En el marco de distintas investigaciones por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, divisiones de Drogas Peligrosas realizaron múltiples allanamientos en las ciudades de Colón, Victoria y Nogoyá, con resultados positivos en todos los casos.
Colón: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a dos mujeres
En Colón, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante dos allanamientos simultáneos durante la jornada del sábado, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías local, permitieron el secuestro de más de 50 gramos de cocaína, una suma importante de dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego con municiones y otros elementos de interés para la investigación.
Además, cuatro personas fueron identificadas y dos mujeres quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia.
Victoria: allanamientos simultáneos y un detenido por microtráfico
En Victoria, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron dos allanamientos simultáneos entre la tarde y la noche del sábado, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
Como resultado, se secuestraron más de 25 gramos de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización, teléfonos celulares, dinero en efectivo superior a los 100 mil pesos y un motovehículo.
En el operativo, una mujer fue identificada y un hombre quedó detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia.
Nogoyá: desarticularon presunta red con cuatro detenidos y gran cantidad de droga
Por su parte, en Nogoyá, se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una presunta red de microtráfico.
Durante los procedimientos se secuestró un trozo de cocaína tipo ladrillo de más de un cuarto kilo, más de 620 gramos de marihuana, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.
Como resultado, cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fueron detenidas e incomunicadas, mientras que otras quedaron supeditadas a la causa.