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Operativos por narcomenudeo en Entre Ríos: secuestros de droga y detenidos en Colón, Victoria y Nogoyá

Allanamientos simultáneos en distintas ciudades entrerrianas permitieron incautar cocaína, marihuana, dinero y detener a varias personas en el marco de investigaciones por microtráfico.

31 de Mayo de 2026
Se realizaron operativos con resultados positivos en tres localidades entrerrianas
Se realizaron operativos con resultados positivos en tres localidades entrerrianas

Allanamientos simultáneos en distintas ciudades entrerrianas permitieron incautar cocaína, marihuana, dinero y detener a varias personas en el marco de investigaciones por microtráfico.

En el marco de distintas investigaciones por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, divisiones de Drogas Peligrosas realizaron múltiples allanamientos en las ciudades de Colón, Victoria y Nogoyá, con resultados positivos en todos los casos.

 

Colón: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a dos mujeres

 

En Colón, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante dos allanamientos simultáneos durante la jornada del sábado, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón
Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

 

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías local, permitieron el secuestro de más de 50 gramos de cocaína, una suma importante de dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego con municiones y otros elementos de interés para la investigación.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

 

Además, cuatro personas fueron identificadas y dos mujeres quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Col&oacute;n
Foto: Jefatura Departamental Colón

 

 

Victoria: allanamientos simultáneos y un detenido por microtráfico

Foto: Jefatura Departamental Victoria
Foto: Jefatura Departamental Victoria

 

En Victoria, efectivos de Drogas Peligrosas realizaron dos allanamientos simultáneos entre la tarde y la noche del sábado, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Foto: Jefatura Departamental Victoria
Foto: Jefatura Departamental Victoria

 

Como resultado, se secuestraron más de 25 gramos de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización, teléfonos celulares, dinero en efectivo superior a los 100 mil pesos y un motovehículo.

Foto: Jefatura Departamental Victoria
Foto: Jefatura Departamental Victoria

 

En el operativo, una mujer fue identificada y un hombre quedó detenido e incomunicado, quedando a disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Victoria
Foto: Jefatura Departamental Victoria

Nogoyá: desarticularon presunta red con cuatro detenidos y gran cantidad de droga

 

Por su parte, en Nogoyá, se llevaron adelante tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una presunta red de microtráfico.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

Durante los procedimientos se secuestró un trozo de cocaína tipo ladrillo de más de un cuarto kilo, más de 620 gramos de marihuana, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, una balanza digital y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

 

Como resultado, cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fueron detenidas e incomunicadas, mientras que otras quedaron supeditadas a la causa.

Foto: Jefatura Departamental Nogoy&aacute;
Foto: Jefatura Departamental Nogoyá

Temas:

Victoria Colón Nogoyá allanamiento
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