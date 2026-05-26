Un camión se incendió en plena vía pública e investigan si fue intencional

Un camión utilizado para el reparto de mercadería sufrió importantes daños materiales tras incendiarse durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Concordia. El vehículo estaba estacionado en la vía pública y las autoridades no descartan que el hecho haya sido intencional.

El episodio ocurrió sobre calle Ituzaingó, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield. Vecinos de la zona alertaron a la Policía y a los Bomberos luego de advertir la presencia de llamas que salían desde la cabina del rodado.

A partir del aviso, personal policial y dos dotaciones de Bomberos Zapadores acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, constataron que el fuego afectaba principalmente la parte delantera del camión, especialmente el sector del conductor.

Las llamas provocaron severos daños

Los bomberos comenzaron inmediatamente con las tareas para contener el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras partes del vehículo o alcanzaran elementos cercanos.

Pese al rápido operativo desplegado en la zona, el fuego provocó importantes daños materiales en la cabina del camión Mercedes Benz, utilizado para tareas de distribución de mercadería en la ciudad.

Camión incendiado en Concordia. Foto: Concordia Policiales.

Según las primeras informaciones aportadas por Concordia Policiales, gran parte del habitáculo delantero quedó afectado por las llamas y el intenso calor generado durante el siniestro.

Afortunadamente, al momento del incendio no había personas dentro del vehículo y tampoco se registraron heridos durante el operativo desarrollado en plena madrugada.

Analizan si el incendio fue provocado

Mientras continúan las actuaciones correspondientes, las autoridades intentan determinar cómo se originó el fuego que destruyó parte del camión estacionado sobre calle Ituzaingó.

De acuerdo a las primeras hipótesis manejadas en la investigación, no se descarta que el incendio haya sido intencional, aunque por el momento no existen conclusiones oficiales sobre las causas.