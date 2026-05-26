Un fuerte temporal con granizo provocó caída de árboles en Misiones

El fenómeno afectó la zona de El Soberbio y generó cortes parciales en caminos de acceso al Parque Moconá. No se reportaron personas heridas.
Un fuerte temporal con ráfagas intensas y caída de granizo afectó este lunes por la tarde la zona de El Soberbio, en Misiones, y provocó la caída de árboles y ramas sobre la ruta de acceso al Parque Moconá y sectores cercanos.
El fenómeno meteorológico se desató alrededor de las 17 y tuvo mayor impacto en el tramo que conecta el paraje Mbigua con el puesto de guardaparques. Como consecuencia, numerosos árboles quedaron atravesados sobre la calzada, dificultando seriamente la circulación vehicular.
Ante la situación, efectivos policiales y bomberos voluntarios se desplegaron en el lugar para despejar caminos, relevar daños y evaluar las condiciones de tránsito en la zona afectada.
Desde el Parque Moconá señalaron que el temporal generó condiciones de riesgo debido a la gran cantidad de ramas y árboles caídos sobre la ruta.
“Ojalá que nadie se dirija hacia allá hoy, porque está re peligroso chocarse con eso a la noche”, expresó Paula Grispin, trabajadora del parque provincial.
Según un informe preliminar elaborado por guardaparques, todo el personal del área protegida se encontraba en buen estado de salud. También confirmaron que no hubo heridos entre trabajadores del parque temático, efectivos de Prefectura ni integrantes del cuerpo de guardaparques.
Evalúan si hubo un fenómeno similar a un tornado
Las primeras evaluaciones indicaron que las ráfagas fueron extremadamente intensas y no descartaban que se haya tratado de un fenómeno localizado similar a un tornado.
Los daños registrados fueron principalmente materiales e incluyeron caída de árboles en rutas, senderos y sectores parquizados del parque provincial, además de la fuerte precipitación de granizo.
Mientras continuaban las tareas de asistencia y señalización, las autoridades recomendaron evitar circular por la zona hasta que mejoraran las condiciones y se liberaran completamente los caminos afectados.