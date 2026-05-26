Abrieron la inscripción para exportar carne dentro de la Cuota Hilton

El Gobierno habilitó la inscripción para el ciclo 2026-2027 de la Cuota Hilton. Argentina podrá exportar más de 29 mil toneladas de carne vacuna premium.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la apertura de inscripciones para acceder a la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026-2027, el cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad destinado a la Unión Europea y al Reino Unido.
La medida fue establecida mediante la Resolución 66/2026 publicada en el Boletín Oficial y fijó un plazo de 15 días corridos para que frigoríficos y empresas interesadas presenten la documentación requerida. El período comenzará desde la entrada en vigencia de la normativa.
Argentina mantiene asignadas 29.389 toneladas de cortes vacunos enfriados deshuesados para la Unión Europea, mientras que el Reino Unido dispone de un cupo adicional de 111 toneladas de carne bovina premium de origen argentino.
Cómo será el proceso de inscripción
Según la resolución, los interesados deberán realizar el trámite a través de la plataforma Trámite a Distancia (TAD), mediante el formulario denominado “Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2026/2027”.
Además, deberán presentar la documentación y cumplir los requisitos establecidos en los anexos incorporados a la medida oficial.
El contingente arancelario tendrá vigencia entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, tal como ocurre cada año en el esquema de exportación acordado con los mercados europeos.
Qué es la Cuota Hilton
La denominada Cuota Hilton es un contingente arancelario que permite exportar carne vacuna de alta calidad con beneficios arancelarios hacia la Unión Europea y el Reino Unido.
Se trata de uno de los mercados más valiosos para la carne argentina debido al alto precio que alcanzan los cortes premium destinados a consumidores europeos.
Desde el Gobierno señalaron que el sistema busca asegurar el abastecimiento regular de carne durante todo el período comercial y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
La normativa también recordó que el actual régimen de distribución de la Cuota Hilton continuará vigente hasta el 30 de junio de 2030, según lo establecido por la Resolución 242/2025 de la Secretaría de Agricultura.