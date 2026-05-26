Becas Progresar: cuándo se conocerán las aprobaciones y cuánto se cobrará en junio

ANSES y Capital Humano avanzan con la evaluación de las Becas Progresar 2026. Quienes sean aprobados a fines de mayo podrían cobrar hasta $105.000 acumulados en junio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano continuaron con el proceso de evaluación de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2026. Mientras miles de estudiantes esperan la confirmación de sus solicitudes, en estos días se definirán nuevas aprobaciones que impactarán directamente en las fechas de cobro y en los montos acumulados que percibirán los beneficiarios.
Hasta el momento, el sistema mostró pocos casos con aprobación definitiva. Los estudiantes que ya obtuvieron el alta comenzaron a visualizar fechas de pago desde el pasado viernes 22 de mayo, con montos cercanos a los $56.000, correspondientes a la acumulación de marzo y abril.
En algunos casos, los beneficiarios indicaron que el saldo ya aparecía acreditado en billeteras virtuales como Mercado Pago, mientras que otros recibieron las notificaciones a través de Mi ANSES.
Cómo verificar el estado de la beca
Quienes ingresen a la Atención Virtual de ANSES con su Clave de la Seguridad Social podrán consultar el estado de la solicitud. Sin embargo, que figure aprobada la “evaluación socioeconómica” no implica una confirmación definitiva.
Esto ocurre porque todavía resta completarse la “evaluación académica”, instancia en la que se verifica la regularidad escolar y las materias aprobadas. Ese control depende de las instituciones educativas y del Ministerio de Capital Humano, no de ANSES.
Para la mayoría de los postulantes, la definición final llegaría en los últimos días de mayo, cuando se actualice la Certificación Negativa de ANSES correspondiente al período 05/2026.
Los montos que podrían cobrarse en junio
Desde el organismo explicaron que, si al consultar la Certificación Negativa el sistema la rechaza porque el estudiante figura con programas o asignaciones activas, eso podría indicar que ya integra el padrón de beneficiarios habilitados para cobrar en junio.
Debido a que el pago de las Becas Progresar se realiza por mes vencido, quienes obtengan la aprobación hacia fines de mayo recibirán en junio los montos acumulados de marzo, abril y mayo.
Según cada situación, los valores estimados serán de $105.000 para quienes perciban el 100% de la beca acumulada y $84.000 para quienes cobren el 80%, ya que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la documentación escolar anual.
Las autoridades recomendaron revisar periódicamente el portal oficial de Becas Progresar y la aplicación Mi ANSES para seguir las actualizaciones del trámite y verificar posibles cambios en el estado de la postulación.