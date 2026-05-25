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Manejaba con 2,45 de alcohol en sangre y fue detenido en un operativo policial en Crespo

Un conductor oriundo de Nogoyá fue interceptado en Crespo luego de ser denunciado por circular de manera peligrosa. El test de alcoholemia arrojó un impactante resultado de 2,45 gramos de alcohol en sangre.

25 de Mayo de 2026
El hombre es de Nogoyá.
El hombre es de Nogoyá.

REDACCIÓN ELONCE

Un conductor oriundo de Nogoyá fue interceptado en Crespo luego de ser denunciado por circular de manera peligrosa. El test de alcoholemia arrojó un impactante resultado de 2,45 gramos de alcohol en sangre.

Alcoholemia al volante. Personal de Comisaría Camps alertó a efectivos de Comisaría Crespo sobre el desplazamiento riesgoso de un automóvil Fiat Palio que circulaba por la zona este domingo por la noche. Ante la situación, se desplegó un operativo preventivo para localizar el vehículo y evitar posibles accidentes.

El rodado fue interceptado en la rotonda que une las rutas 12, 32 y 131, donde los uniformados lograron detener la marcha del auto. Allí se procedió a identificar al conductor, un hombre oriundo de Nogoyá.

El segundo jefe de la dependencia policial, Gonzalo Salva, explicó a EstacionCrespoPlus que el hombre presentaba claros signos de haber consumido alcohol. “Se identificó al conductor y ante las evidencias de conductas compatibles con el estado de ebriedad, se requirió la presencia de Tránsito Municipal”, señaló.

Un nivel de alcohol extremadamente alto

 

Una vez en el lugar, agentes municipales realizaron el test de alcoholemia correspondiente. El conductor tenía 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente elevado y muy por encima de lo permitido por la legislación vigente en Entre Ríos (tolerancia cero).

Tras confirmarse el resultado, las autoridades apartaron al conductor de la circulación pública y labrar las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.

Temas:

alcohol al volante alcoholemia positiva Crespo
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