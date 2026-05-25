CUD 2026: el Gobierno confirmó nuevos beneficios y prórroga automática

El CUD 2026 incorporará nuevos beneficios para personas con discapacidad y una prórroga automática para certificados con vencimiento en 2025. También habrá mejoras digitales y programas de inclusión.
El Gobierno nacional confirmó nuevas medidas vinculadas al CUD 2026, entre ellas una prórroga automática para los certificados que vencen durante 2025 y la ampliación de beneficios destinados a personas con discapacidad. La decisión busca garantizar la continuidad de derechos y evitar que miles de titulares deban realizar trámites presenciales de renovación en el corto plazo.
Según se informó oficialmente, las personas que posean un Certificado Único de Discapacidad con vencimiento en 2025 tendrán una extensión automática de un año. De esta manera, el documento seguirá vigente sin necesidad de iniciar inmediatamente un nuevo trámite administrativo o concurrir a una Junta Evaluadora.
La medida forma parte de un paquete de disposiciones que también contempla nuevas herramientas digitales, beneficios vinculados al transporte, cobertura médica y programas de capacitación laboral. Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es simplificar los procesos y fortalecer el acceso a derechos para las personas con discapacidad.
Qué cambia con la prórroga del CUD
La prórroga automática alcanzará únicamente a los certificados con fecha de vencimiento durante 2025. En esos casos, la renovación quedará extendida por un año de manera automática y los titulares podrán seguir utilizando el documento para acceder a prestaciones de salud, transporte y beneficios sociales.
Sin embargo, quienes tengan certificados con vencimiento durante 2026 deberán realizar el trámite de renovación correspondiente para conservar la vigencia del CUD y mantener el acceso a las prestaciones asociadas. Las autoridades aclararon que la extensión no elimina el requisito de actualización futura del certificado.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial que acredita la condición de discapacidad de una persona en todo el territorio argentino. Su emisión se encuentra regulada por normativa nacional y habilita el acceso a múltiples derechos previstos en el sistema de protección integral.
Cómo se tramita el Certificado Único de Discapacidad
Para obtener el CUD, la persona interesada debe atravesar una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria. El trámite requiere la presentación de documentación médica y personal que permita acreditar el diagnóstico y el estado de salud del solicitante.
Entre los documentos obligatorios se encuentra un certificado médico actualizado, con una antigüedad no mayor a seis meses y con diagnóstico completo. Además, se solicitan informes médicos recientes, estudios vinculados a la condición de salud y el Documento Nacional de Identidad original.
También puede requerirse copia del carnet de obra social o prepaga, recibo de sueldo del solicitante o del familiar a cargo y comprobantes de haberes en caso de jubilados o pensionados. La documentación médica debe detallar el origen de la discapacidad y la situación clínica actual de la persona.
Qué condiciones contempla el CUD
Las autoridades explicaron que el certificado puede otorgarse para distintas condiciones contempladas por la normativa vigente. Entre ellas se encuentran discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras y auditivas.
También se incluyen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas. Cada caso es analizado de forma individual por la Junta Evaluadora antes de determinar el otorgamiento del certificado y el período de vigencia correspondiente.
Una vez emitido, el CUD habilita el acceso a una amplia variedad de beneficios y prestaciones. Entre los más importantes se encuentra la cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, medicamentos y provisión de prótesis.
Beneficios y acceso digital desde Mi Argentina
Otro de los beneficios contemplados para los titulares del CUD es el acceso gratuito al transporte público de corta, media y larga distancia. Esto incluye colectivos, trenes, subtes y micros habilitados dentro del sistema nacional de transporte.
Además, algunas jurisdicciones ofrecen exenciones impositivas y beneficios fiscales para la compra de automotores destinados al traslado de personas con discapacidad. La normativa también prevé asignaciones familiares específicas y el acceso al cupo laboral del 4% en organismos estatales, precisó Iprofesional.
En paralelo, el Gobierno recordó que el Certificado Único de Discapacidad puede visualizarse y descargarse de manera digital a través de la plataforma Mi Argentina. Para acceder al documento, los usuarios deben ingresar con sus datos personales y dirigirse a la sección “Mis documentos” o “Mi salud”, donde podrán consultar y descargar el certificado desde el teléfono celular.