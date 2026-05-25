Milei sorprendió al 25 de Mayo con un video "estilo lego" dedicado a Belgrano

El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió este domingo con la publicación de un video animado “estilo Lego” dedicado a Manuel Belgrano, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo.

La producción audiovisual recreó distintos momentos históricos vinculados a la Revolución de Mayo y buscó conectar la figura del prócer con el presente político argentino mediante una puesta en escena cargada de símbolos patrios.

El clip comenzó en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano representado con estética de bloques de juguete escribió la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, la animación trasladó al creador de la bandera hacia la actualidad.

Belgrano llegó a la Casa Rosada

En la secuencia, el prócer observó una multitud reunida frente a la Casa Rosada mientras el presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaban desde el balcón principal.

Hacia el final del video, Belgrano apareció junto a ambos funcionarios en el balcón presidencial, en una escena que buscó vincular el proceso emancipador de 1810 con la propuesta política actual del Gobierno nacional.

La producción concluyó con una frase que resumió el mensaje central del material: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.

Repercusiones en redes sociales

Luego de la publicación realizada por Milei, el video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones entre usuarios, dirigentes políticos y seguidores del mandatario.

Mientras algunos destacaron la originalidad de la propuesta y el homenaje al creador de la bandera, otros cuestionaron el contenido político de la pieza audiovisual difundida durante la conmemoración patria.