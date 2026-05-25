Madre e hijos hijos sufrieron lesiones tras chocar su auto contra un acoplado

La conductora y los menores fueron hospitalizados con lesiones leves; el siniestro vial ocurrió este lunes en la intersección de bulevar Villaguay y Dr. Raúl Alfonsín, en San Salvador.
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en San Salvador y dejó como saldo a una mujer y sus tres hijos menores con lesiones leves, tras colisionar el automóvil en el que se trasladaban contra un acoplado estacionado.
El hecho ocurrió en la intersección de bulevar Villaguay y calle Dr. Raúl Alfonsín, donde intervino personal de la Jefatura Departamental San Salvador.
Según se informó oficialmente, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol que circulaba por calle Dr. Raúl Alfonsín en sentido sur-norte impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado en el lugar.
Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del vehículo y sus tres hijos menores de edad, quienes viajaban como acompañantes, fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital San Miguel de San Salvador.
Los médicos constataron que la mujer presentaba un corte sobre la ceja del lado derecho, mientras que los menores sufrieron golpes producto del siniestro vial. Todos resultaron con lesiones de carácter leve.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y el médico policial en turno, quienes realizaron las pericias y diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.