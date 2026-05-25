Día Mundial de la Tiroides: advierten sobre una patología que puede causar pérdida visual

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha destinada a generar conciencia sobre las enfermedades vinculadas a esta glándula que afecta a millones de personas en todo el mundo. En ese contexto, especialistas pusieron el foco sobre la oftalmopatía tiroidea, también conocida como orbitopatía de Graves, una afección inflamatoria que impacta directamente en la órbita ocular y que, en los casos más severos, puede derivar en pérdida visual.

Según datos internacionales del Grupo Europeo sobre Orbitopatía de Graves (EUGOGO), entre el 25% y el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves desarrollará algún grado de compromiso ocular. Aunque la mayoría de los cuadros son leves, entre un 3% y un 5% pueden evolucionar hacia formas graves con riesgo inminente para la visión.

De acuerdo con un informe difundido por especialistas del Hospital Universitario Austral, la enfermedad se produce cuando el sistema inmunológico confunde los tejidos que rodean al ojo con la glándula tiroides, desencadenando una respuesta inflamatoria que afecta músculos y tejidos orbitarios.

Cómo actúa la enfermedad y cuáles son sus síntomas

El jefe de Oftalmología del Hospital Universitario Austral y especialista en oculoplástica, órbita y vías lagrimales, Rodolfo Vigo, explicó a Noticias Argentinas que “existe una autoinmunidad dirigida contra el receptor de TSH que no solo se expresa en la tiroides, sino también en los fibroblastos orbitarios”.

Esta activación inmunológica provoca inflamación local, edema y expansión de los músculos extraoculares y del tejido adiposo, generando síntomas visibles y funcionales. Entre ellos aparecen el desplazamiento del globo ocular hacia adelante, la característica mirada de “sorpresa”, irritación ocular, dolor y visión doble.

La enfermedad no solo afecta la salud física, sino también el bienestar emocional y social de quienes la padecen. La alteración estética y las dificultades visuales impactan directamente en la calidad de vida y en las actividades cotidianas de los pacientes.

El tabaquismo, uno de los principales factores de riesgo

Uno de los aspectos en los que más insisten los especialistas es en el rol negativo del cigarrillo sobre la evolución de la oftalmopatía tiroidea. Según explicaron, fumar agrava la inflamación de los tejidos y empeora notablemente la respuesta a los tratamientos médicos.

“Fumar no solo aumenta la incidencia y la severidad de la orbitopatía, sino que es el principal enemigo del tratamiento, porque reduce la respuesta a los corticoides y a las terapias biológicas”, advirtió Vigo.

Por su parte, la jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, Jorgelina Guerra, remarcó que “el impacto en la calidad de vida ha sido equiparado al de enfermedades crónicas de alto impacto, debido a las limitaciones funcionales como la visión doble (diplopía) y la alteración estética y emocional”.

Un tratamiento multidisciplinario y controles permanentes

Los especialistas indicaron que el abordaje de la oftalmopatía tiroidea debe ser multidisciplinario y ajustarse a la etapa de evolución de la enfermedad. El primer paso consiste en controlar los niveles hormonales de la tiroides y lograr el eutiroidismo, además de abandonar completamente el tabaquismo.

Durante la fase inflamatoria suelen utilizarse corticoides intravenosos o tratamientos inmunomoduladores para frenar el avance del cuadro y evitar complicaciones severas.

Una vez que la enfermedad se vuelve inactiva, pueden realizarse cirugías rehabilitadoras en distintas etapas, como descompresión orbitaria, cirugía de estrabismo y procedimientos palpebrales para recuperar la funcionalidad y la estética ocular.

Finalmente, los profesionales coincidieron en que la prevención y el seguimiento médico temprano son claves para evitar daños irreversibles, especialmente aquellos relacionados con el nervio óptico y la pérdida de visión.