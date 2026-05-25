“El sentimiento del soldado es único”: veterano de Misiones de Paz instó a participar de los actos patrios

El desfile patrio por el 25 de Mayo convocó este lunes a una multitud de vecinos sobre calle Almirante Brown, en barrio Aatra de Paraná, donde instituciones educativas, fuerzas de seguridad, clubes y agrupaciones tradicionalistas participaron de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Entre los presentes también estuvieron veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron el reconocimiento y aplauso de los asistentes durante la jornada patria.

Uno de ellos fue Hugo Ruiz, suboficial retirado de la Fuerza Aérea, quien compartió un emotivo testimonio sobre el significado de la fecha y el sentimiento patriótico.

“El sentimiento del soldado es único”

“Con verdadera emoción, es un verdadero sentimiento patriótico. Sé que todos queremos a la nación, pero el sentimiento del soldado es único y ojalá todos los argentinos pudieran compartirlo”, expresó Ruiz durante la transmisión de Elonce.

El excombatiente contó además que vivió una jornada especial porque sus nietas participaron del desfile y pudieron verlo acompañando la celebración patria.

“Es un día muy especial porque participaron mis nietas del desfile, donde lo vieron también al abuelo, con las rodillas hechas pedazos, pero acá estamos”, relató entre sonrisas.

Ruiz también destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones argentinas y señaló que las comidas típicas forman parte de esa identidad nacional.

“Uno ya comiendo un pastelito, un locro o algo que nos hace acordar a que somos argentinos también, ahí nos acercamos a la patria”, afirmó.

Pedido de mayor participación ciudadana

Durante la entrevista, el veterano reflexionó sobre la participación de la sociedad en los actos patrios y remarcó la necesidad de recuperar esos espacios de encuentro colectivo.

“Cuando vamos a la cancha cantamos el himno como se puede o como nos han acostumbrado, pero pocas veces verdaderamente se participa abiertamente en estos actos, que no nos cuesta nada como ciudadanos participar”, sostuvo.

El desfile reunió a cientos de familias que se acercaron desde distintos barrios de Paraná para acompañar la celebración del 25 de Mayo.

Ruiz además destacó la importante convocatoria que tuvo la jornada y celebró las condiciones climáticas que acompañaron el evento. “Hoy, verdaderamente, como siempre decimos nosotros desde la Asociación de Soldados de Paz de Naciones Unidas, Dios es argentino. Fíjese cómo amaneció y cómo está transcurriendo. Salió el solcito”, expresó.

La jornada patria incluyó el paso de delegaciones del Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios, agrupaciones tradicionalistas, instituciones deportivas y establecimientos educativos, además de presentaciones artísticas y culturales.