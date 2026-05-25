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Paraná Operativos conjuntos en Paraná

Retuvieron motos durante controles realizados en la zona del Rosedal

Personal municipal y policial realizó controles sobre motovehículos en Paraná. Tres motos fueron retenidas por falta de documentación e infracciones a una ordenanza.

25 de Mayo de 2026
Controles de motos en Paraná
Controles de motos en Paraná

Personal municipal y policial realizó controles sobre motovehículos en Paraná. Tres motos fueron retenidas por falta de documentación e infracciones a una ordenanza.

Personal municipal y efectivos policiales llevaron adelante este domingo nuevos operativos de control y prevención en distintos sectores de Paraná, con procedimientos focalizados en motovehículos.

 

Uno de los operativos se desarrolló en la zona del Rosedal, donde se efectuaron controles conjuntos para verificar documentación y condiciones de circulación de las motos.

 

Como resultado de las inspecciones, fueron retenidas tres motos por distintas infracciones detectadas durante los procedimientos.

Retenciones por documentación e infracciones

Según se informó a Elonce, dos motos fueron retenidas debido a la falta de documentación obligatoria para circular.

 

En tanto, otro rodado fue secuestrado por infracción a la Ordenanza N° 5604, normativa que regula las condiciones de circulación y las modificaciones permitidas en motovehículos.

La ordenanza contempla aspectos vinculados a cilindrada, sistemas de escape y niveles sonoros, entre otros puntos relacionados con la seguridad vial y la contaminación acústica.

 

Desde la comuna indicaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Temas:

controles de motos en Paraná motos retenidas operativos en el Rosedal controles vehiculares
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