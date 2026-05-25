Retuvieron motos durante controles realizados en la zona del Rosedal

Personal municipal y policial realizó controles sobre motovehículos en Paraná. Tres motos fueron retenidas por falta de documentación e infracciones a una ordenanza.
Personal municipal y efectivos policiales llevaron adelante este domingo nuevos operativos de control y prevención en distintos sectores de Paraná, con procedimientos focalizados en motovehículos.
Uno de los operativos se desarrolló en la zona del Rosedal, donde se efectuaron controles conjuntos para verificar documentación y condiciones de circulación de las motos.
Como resultado de las inspecciones, fueron retenidas tres motos por distintas infracciones detectadas durante los procedimientos.
Retenciones por documentación e infracciones
Según se informó a Elonce, dos motos fueron retenidas debido a la falta de documentación obligatoria para circular.
En tanto, otro rodado fue secuestrado por infracción a la Ordenanza N° 5604, normativa que regula las condiciones de circulación y las modificaciones permitidas en motovehículos.
La ordenanza contempla aspectos vinculados a cilindrada, sistemas de escape y niveles sonoros, entre otros puntos relacionados con la seguridad vial y la contaminación acústica.
Desde la comuna indicaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.