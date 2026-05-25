Ante la intensa niebla, implementan cortes y tránsito asistido entre Zárate-Brazo Largo e Ibicuy

Debido a las adversas condiciones climáticas provocadas por la intensa niebla, implementaron un corte total con modalidad de tránsito asistido sobre la Ruta Nacional 12.

La medida afecta el tramo comprendido entre el Complejo Zárate – Brazo Largo y la localidad de Ibicuy, en Entre Ríos, específicamente entre los kilómetros 85 y 119 de la traza nacional.

Según se informó oficialmente, el tránsito era habilitado de manera controlada cada 20 minutos con el objetivo de reducir riesgos y prevenir siniestros viales ante la drástica disminución de la visibilidad.

Solicitan extremar precauciones

Desde los organismos de seguridad vial solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar estrictamente las indicaciones brindadas por el personal desplegado en el operativo.

En el lugar trabajan efectivos de Seguridad Vial y de Gendarmería Nacional Argentina, quienes coordinaban el ordenamiento vehicular y supervisaban el tránsito asistido.

Las autoridades recomendaron además reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar luces bajas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

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