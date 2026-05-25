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Gualeguaychú vivirá una nueva Fiesta del 25 de Mayo con gran pericón y desfile

La celebración combina actos oficiales, desfile y una puesta en escena en el Corsódromo con danzas tradicionales, gastronomía típica y participación de instituciones locales.

25 de Mayo de 2026
Gualeguaychú se prepara para la gran fiesta Patria
Gualeguaychú se prepara para la gran fiesta Patria

La celebración combina actos oficiales, desfile y una puesta en escena en el Corsódromo con danzas tradicionales, gastronomía típica y participación de instituciones locales.

La ciudad de Gualeguaychú se prepara para la gran fiesta del 25 de Mayo, una celebración instalada en la agenda local que reúne a la comunidad en torno a la conmemoración patria y una propuesta cultural de gran escala.

 

La jornada comienza con los actos oficiales y el desfile, donde instituciones educativas, fuerzas y agrupaciones tradicionalistas forman parte de un recorrido que representa uno de los momentos centrales de la fecha. Luego, la actividad continúa en el Parque de la Estación y se traslada al Corsódromo, escenario principal de la fiesta popular.

En ese espacio se desarrolla una de las propuestas más características del evento: una puesta coreográfica colectiva con más de 2.000 bailarines que interpretan danzas tradicionales como el Pericón Nacional, el Vals a Gualeguaychú, el Chamamé y el Candombe.

 

El predio también reúne a instituciones y organizaciones locales a través de puestos ambientados en la época, que recrean pulperías y espacios históricos, donde se ofrecen comidas típicas y se refuerza el carácter participativo de la jornada.

 

A esto se suman espectáculos en el escenario principal y actividades vinculadas a las tradiciones criollas, configurando una propuesta que combina cultura, identidad y encuentro. Con una convocatoria que ronda las decenas de miles de personas en cada edición, la celebración se integra como una alternativa dentro del movimiento turístico de la ciudad.

 

El evento contará con la transmisión en vivo de Elonce.

Temas:

Gualeguaychú 25 de Mayo pericón nacional
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