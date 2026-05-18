Fiesta patria en Gualeguaychú: más de 2000 personas bailarán el Pericón  

Tras el cierre de las inscripciones, confirmaron que más de 2000 personas bailarán el Pericón Nacional en Gualeguaychú en el marco de los festejos por el día de la Patria.
La municipalidad de Gualeguaychú prepara los festejos por el 25 de Mayo, donde más de 2000 personas bailarán el Gran Pericón Nacional, iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años.
La propuesta tiene como objetivo generar espacios de encuentro, recreación e integración, promoviendo el envejecimiento activo y el fortalecimiento de vínculos comunitarios a través de la danza y las tradiciones populares. En este sentido, el Pericón Nacional constituye una manifestación representativa de la identidad cultural argentina y una oportunidad para compartir en comunidad.
La pasarela José Luis Gestro será el escenario de 86 grupos, de los cuales 83 estarán integrados por 12 parejas y otros 3 por 24 parejas. En total, 1.032 parejas —2.064 personas— bailarán al mediodía el Vals a Gualeguaychú, un chamamé y el Pericón Nacional.
Por la noche, esas mismas parejas se reunirán nuevamente para cerrar la fiesta con el Candombe, aportando ritmo, color y alegría al cierre de la jornada patria.
La organización destacó que se inscribieron 77 cursos, aunque algunos no se presentaron al sorteo.
Pulperías estudiantiles
El pasado sábado, en el Centro Municipal de Convenciones del Parque de la Estación, se realizó el sorteo de las ubicaciones de las pulperías y de los temas libres que montarán los alumnos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias de Gualeguaychú para la celebración del 25 de Mayo.
La responsable de Protocolo y Ceremonial del Municipio, Silvia Videla, confirmó que serán 69 puestos gastronómicos, instalados sobre la avenida Estrada en el tramo norte, desde Aguado hasta España. El sector sur quedará libre para la circulación de los vecinos. A pedido de los estudiantes, las parrillas y cocinas estarán sobre la vereda, mientras que las pulperías se ubicarán en la calle junto a mesas y sillas.
Los puestos ofrecerán tortas, tortafritas, empanadas —que competirán por el premio a la mejor empanada—, asado, choripán, sándwiches de vacío y bondiola, entre otras propuestas. Todo lo recaudado será destinado a financiar viajes de fin de curso y la construcción de las tradicionales carrozas estudiantiles. (El Argentino)