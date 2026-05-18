“Buscamos reactivar el consumo”: Sidecreer lanzó una promo especial por el Mundial

En el marco del Mundial 2026, Sidecreer presentó una promoción especial destinada a impulsar el consumo en Entre Ríos mediante descuentos y financiación en productos seleccionados.

El presidente de la entidad, Mariano Reyno Buch, explicó que la iniciativa apunta a acompañar a los comercios entrerrianos y fomentar las ventas en la provincia. “Lo principal que hemos buscado este año es la reactivación del consumo”, afirmó durante la presentación oficial.

Además, señaló que Sidecreer destinará “1.000 millones de pesos para poder financiar productos seleccionados” dentro de esta propuesta comercial vinculada al Mundial.

Cómo serán las etapas de la promoción

La promoción estará dividida en dos etapas. La primera comenzó el 11 de mayo y se extenderá hasta el 11 de junio, mientras que la segunda irá desde el 11 hasta el 30 de junio.

Según explicó Reyno Buch, en cada tramo habrá distintos catálogos de productos y podrían incorporarse nuevos comercios adheridos. “Del 11 de mayo al 11 de junio vamos con una primera gama de productos y después, hasta fin de junio, incorporaremos nuevos elementos”, detalló.

Actualmente participan alrededor de 30 comercios de distintos puntos de Entre Ríos, aunque desde la entidad adelantaron que la cifra podría ampliarse durante la segunda etapa.

Mariano Reyno Buch, presidente de Sidecreer.

Qué productos estarán incluidos

La propuesta contempla descuentos de entre el 30% y el 50%, además de financiación de hasta 24 cuotas sin interés con la tarjeta Sidecreer.

Entre los productos incluidos aparecen televisores, celulares, computadoras, electrodomésticos y distintos artículos tecnológicos vinculados con el Mundial.

“Hay de todo, desde productos de electrónica, motos, bicicletas, monopatines, computadoras y televisores para ver esta Copa del Mundo”, sostuvo el presidente de la entidad.

Buscan acompañar al comercio entrerriano

Reyno Buch reconoció además que la promoción surge en un contexto de caída en las ventas y cambios en la dinámica comercial.

“Estamos para acompañar al comercio de la provincia”, afirmó, y remarcó que la tarjeta tiene presencia en todas las localidades entrerrianas.

Todos los productos seleccionados y comercios adheridos pueden consultarse a través de la plataforma oficial Sidecompras, donde también se podrá acceder a la financiación especial vigente hasta el 30 de junio.