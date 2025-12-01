Frigerio presentó la nueva tarjeta Sidecreer y realizó la primera compra en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio presentó el nuevo plástico de Sidecreer y realizó una compra en la Peatonal de Paraná. La empresa renovó su imagen y lanzó tarjetas segmentadas con mayor tecnología y una red ampliada de comercios.
La empresa Sidecreer renovó su sistema, en coincidencia con los 25 años de su creación, y Entre Ríos será la primera provincia en contar con una red de terminales de pagos y cobros propia. El gobernador Rogelio Frigerio recibió el primer ejemplar de la nueva tarjeta, con la cual se busca potenciar el consumo y comercio entrerriano entre los vendedores y usuarios; cabe aclarar que Sidecreer es la tarjeta de crédito que funciona en la provincia para empleados públicos entrerrianos (activos, pasivos y municipales).
“Es un buen momento para empezar el segundo cuarto ciclo de vida de la empresa y quería ser el primero en utilizar este sistema, y vine a comprar una camiseta para mi hijo”, explicó Frigerio a Elonce. En la oportunidad, destacó la modernización del sistema y la incorporación de tecnología en los comercios. “Queríamos modernizar la tarjeta, el sistema, los postnet en cada uno de los comercios y lo hicimos incorporando tecnología”, afirmó.
“El sector de comercio, de servicio, quizás es uno de los más golpeados en esta crisis que esperamos estemos saliendo ya, y hay que acompañarlos y trabajar en conjunto”, expresó; y subrayó el rol de Sidecreer en esa articulación. “Es lo que viene haciendo Sidecreer desde el primer momento”, afirmó.
Renovación y expansión comercial
El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, detalló que la empresa inició una nueva etapa. “Renovamos la imagen, consolidamos la política de expansión comercial que tiene que tener Sidecreer con la incorporación de tecnología que hace que tengamos una red propia de terminales”, indicó. Señaló que en esta primera etapa se alcanzaron “2.500 comercios para después llegar a aproximadamente 7.000 comercios que tiene la provincia y hoy que operan con Sidecreer”.
Reyno Buch explicó que la ampliación de la red trae “menos comisiones y más planes de cuota para estar cerca de la política comercial que necesita la provincia”. Destacó que la renovación incluyó mejoras para usuarios y comercios.
Tarjetas segmentadas y nuevos beneficios
El titular de la empresa explicó que la segmentación implementada está vinculada a "una política comercial, como cualquier tarjeta de crédito, a partir de la lógica de ingresos". Reyno Buch indicó que la nueva estructura define perfiles comerciales según los ingresos, tal como ocurre a nivel global. “Renovamos los plásticos actualmente que tenemos, que son 20.000, y a partir de eso tenemos la nueva línea que es la Platinium y la Black que, a partir de los ingresos, definirá el perfil comercial de cada cliente”, señaló.
El nuevo sistema
Reyno Buch, destacó que la constitución de una red propia consolida a Entre Ríos como la "primera provincia en tener una red de adquirencia a nivel país", lo cual permite operar sin depender de las grandes marcas. Este nuevo sistema, que pondrá a disposición casi 2.500 equipos en toda la provincia en alianza con la empresa PAX, tiene como objetivo proporcionar a los comerciantes mejores condiciones, promociones, ahorro de costos y una disminución en la prestación de servicios.
Buch agradeció en primer lugar al equipo de la empresa por asumir este desafío después de 25 años. También reconoció a Fair System, la empresa argentina que concretó el desarrollo del proyecto, y a PAX, una de las prestadoras de esta red más importantes a nivel mundial. Finalmente, expresó un profundo agradecimiento al gobernador Frigerio por su acompañamiento y presencia en las oficinas; y señaló que, al recibir su ejemplar, el mandatario se convirtió en el "primero en hacer una compra con la nueva Sidecreer después de 25 años".