Paraná: Robó una caja de herramientas, fue perseguido y gatilló durante la huida

Elonce dialogó con una sobrina del damnificado, quien relató que el ladrón escapó y al perseguirlo le gatilló dos veces. Las herramientas robadas eran clave para el trabajo diario.
En horas de la tarde del martes en calle Moussy de la ciudad de Paraná, un delincuente robó una caja de herramientas del interior de una camioneta perteneciente a un hombre mayor dedicado a la carpintería.
Según relató una sobrina del damnificado a Elonce, el hecho fue advertido casi en el momento en que se produjo, lo que motivó una reacción inmediata de la familia. “Cuando observamos el hecho salimos corriendo para perseguirlo, pero estaba armado y gatilló dos veces, aunque no tenía balas”, expresó.
De acuerdo al testimonio, el delincuente huyó a pie y fue seguido varias cuadras hasta la zona del Arroyo Las Viejas. En medio de la persecución, el carpintero cayó al suelo y sufrió un esguince en uno de sus pies, por lo que debió recibir atención médica.
Tras el episodio, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Octava, donde se aportaron datos sobre el autor del robo y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
“Pedimos que por favor se devuelva todo, sabemos quién fue. Necesitamos las cosas para poder trabajar, nos cortaron las manos. Esto es muy terrible e injusto”, manifestó.
Según indicaron, las herramientas robadas estarían valuadas en aproximadamente cuatro millones de pesos y resultaban indispensables para que el damnificado pudiera continuar con su actividad laboral diaria. Elonce.com