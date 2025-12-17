 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Atacaron al hermano de un exintendente entrerriano en violento robo

Atacaron al hermano del exintendente Daniel Irigoyen en un violento robo en su local de Gualeguaychú; se llevaron un millón de pesos.

17 de Diciembre de 2025
Fue atendido en el Hospital Centenario.
Fue atendido en el Hospital Centenario.

REDACCIÓN ELONCE

Este miércoles, alrededor de las 16:45, Martín Irigoyen, hermano del exintendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen, fue víctima de un violento robo en su local de RapiPago ubicado en calle Del Valle 668, donde un hombre, al que conocía de vista, lo atacó con una llave cruz y golpes de puño antes de sustraer aproximadamente un millón de pesos.

 

Luego de golpearlo brutalmente, el asaltante sustrajo del local alrededor de un millón de pesos y se dio a la fuga. Por su parte, el comerciante fue trasladado en ambulancia para ser atendido en el servicio de Guardia del Hospital Centenario.

 

La Fiscalía de turno investiga el hecho.

 

(Fuente: ElEntreríos)

