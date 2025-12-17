Atacaron al hermano de un exintendente entrerriano en violento robo

Este miércoles, alrededor de las 16:45, Martín Irigoyen, hermano del exintendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen, fue víctima de un violento robo en su local de RapiPago ubicado en calle Del Valle 668, donde un hombre, al que conocía de vista, lo atacó con una llave cruz y golpes de puño antes de sustraer aproximadamente un millón de pesos.

Luego de golpearlo brutalmente, el asaltante sustrajo del local alrededor de un millón de pesos y se dio a la fuga. Por su parte, el comerciante fue trasladado en ambulancia para ser atendido en el servicio de Guardia del Hospital Centenario.

La Fiscalía de turno investiga el hecho.

(Fuente: ElEntreríos)